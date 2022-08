Juan Brunetta toma confianza tras su gol

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación rumbo al compromiso ante la Máquina del Cruz Azul, en el que buscarán mantenerse por el camino victorioso en casa.

Ayer, los albiverdes realizaron un entrenamiento matutino en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, donde aún no ha podido ver actividad el defensa brasileño Matheus Dória, quien presenta molestias físicas y su presencia en el próximo partido está en duda. Para hoy, el equipo lagunero tiene programado un nuevo entrenamiento matutino, en el que seguirán afinando los detalles previos al compromiso del próximo fin de semana.

SATISFECHO

El argentino Juan Brunetta, quien vive sus primeros partidos como jugador albiverde y que fue pieza clave para que los Guerreros regresaran a la senda del triunfo en el Apertura 2022, resaltó el apoyo de la afición en el compromiso frente al Atlas, el cual permitió mejorar el accionar del equipo: "En este último partido se vio una mejora, pero pienso que podemos hacerlo mejor todavía. En lo personal, es algo lindo haber anotado, por el tema de la confianza… sin duda que en casa nos sentimos respaldados porque la afición nos apoyó mucho, algo que es muy importante. Estamos muy contentos, esperemos seguir así con esa alegría en casa", declaró.

Los Guerreros entrenaron ayer en las canchas del TSM. (Cortesía)

Respecto al próximo duelo, ante la Máquina, que acumula tres partidos sin derrota y se ubica en la décima posición de la tabla general, el exjugador del Parma italiano, comentó: "Sabemos que es un rival muy difícil, como la mayoría de los equipos en la Liga MX, así que buscaremos seguir sumando de a tres en casa. Esperemos tener un buen partido, podemos seguir mejorando. Contra Atlas lo hicimos por momentos bien, trabajamos para darle alegría a la afición el próximo sábado".

ADAPTADO

Contrario a lo que sucede con numerosos futbolistas extranjeros que llegan al futbol mexicano, Brunetta no ha sufrido para tomar ritmo y adaptarse no solamente al estilo de juego de los Guerreros, sino a la velocidad y dinámica de la Liga MX: "Sabía que en dos o tres partidos me iba a costar un poco, más que todo porque no estaba acostumbrado a jugar en altura, como en Puebla o Toluca, pero la verdad es que necesitaba un partido de esos para medir el físico y saber cómo manejarlo. Frente a Atlas me sentí muy bien físicamente y con mucha confianza", sentenció.