Jóvenes 'no están muy convencidos'

Los candidatos no están haciendo propuestas que realmente puedan impactar en un mayor desarrollo de la población de 18 a 35 años, enfatizó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes, Claudia Martínez Castillo.

"No estamos muy convencidos los jóvenes, las propuestas que se han presentado giran en torno a cuestiones educativas y muchos de nosotros ya no estamos en un nivel escolar, sino que ya estamos emprendiendo, tenemos negocios que están en un proceso de consolidación y realmente no hay una oferta", mencionó.

Expuso que hay propuestas para los grandes empresarios pero no para los emprendedores.

"No han tomado en cuenta a la población entre los 18 y 35 años que ya somos económicamente activos y que aportamos al Producto Interno Bruto y, sobre todo, que ya estamos con una empresa", lamentó.

Dijo que se ofrecen proveedurías pero los pequeños negocios no tienen la capacidad económica para entrar en una cadena productiva, como los grandes empresarios, por lo que consideran que no es equitativo.

Asimismo, hay aspectos prioritarios como la salud emocional por el alto número suicidios y embarazos en adolescente, que no están siendo incluidos en las políticas públicas. "Veamos nada más las estadísticas en lo que va del año y son temas que no se han abordado dentro de la agenda. Se habla claro de hacer crecer el padrón de salud y hacer crecer que tengamos acceso pero nosotros como empresarios no tenemos acceso al sector salud público y entonces cuando nosotros estemos en los 60, 70 ni siquiera vamos a tener una jubilación como la que tienen ahorita los trabajadores", mencionó.

Dijo que los jóvenes anteriormente no eran tomados en cuenta más que como una fuerza de apoyo en las campañas por lo que ahora se busca que realmente se les pueda incluir.

Ante ello, como organismo están participando en una campaña para promover el voto, sobre todo entre quienes podrán ejercerlo por primera vez.

"Para poder nosotros quejarnos a futuro y exigirles, primero tenemos que salir, votar, ya sea por quien nosotros queramos o anular nuestro voto, pero es importante que los jóvenes estemos presentes en estas elecciones y que estemos haciendo valer nuestra voz", destacó.