Jóvenes laguneros se pronuncian a favor de legalización del aborto

Tras la negativa de los diputados del Congreso de Durango a la primera iniciativa ciudadana que solicitaba la modificación del Código Penal a fin de despenalizar la interrupción del embarazo, El Siglo de Torreón y Siglo TV, salieron a las calles para conocer la opinión de los jóvenes laguneros en torno al tema del aborto.

Jaqueline Hernández, estudiante universitaria, dijo estar a favor del aborto y su legalización, al considerar que ello disminuiría el riesgo de muerte para las mujeres al recurrir a lugares clandestinos.

"Yo estoy a favor del aborto porque soy mujer y porque cualquiera es dueño de tomar sus decisiones acerca de su cuerpo y yo creo que evitaría muchos riesgos y estaría muy bien que se legalizara en todo el país, pues evitarían riesgos y que ocurran accidentes, como el hacerlo en lugares donde no está legalizado y que ocurra una tragedia. Yo creo que estaba bien despenalizarlo, pero aún falta legalizarlo, porque una cosa es que no haya pena y otra es que lo legalicen como tal".

Emiliano Velázquez, también estudiante universitario, se dijo a favor de esta práctica, sobre todo para evitar riesgos.

"No estoy muy informado sobre el tema, pero creo que se debería de legalizar en el país, sé que en algunos estados es legal, pero creo que debería ser en el país. Se podría evitar a lo mejor un riesgo para un embarazo, simplemente para las personas que no estén preparadas para ser madres también están en su derecho de abortar".

Any Villegas, futura comunicóloga, también se dijo a favor, y consideró que los hombres no tendrían por qué opinar sobre las decisiones que le competen a las mujeres.

"Pienso que la lucha está bien, porque las mujeres son dueñas de su cuerpo y deciden qué hacer. Creo que muchos de los comentarios que hacen los hombres sobre que va contra la religión, ellos no tienen útero, ellos no tendrían que opinar sobre eso".

También, la estudiante lamentó que los diputados del Congreso de Durango no hayan aprobado dicha iniciativa ciudadana.

"Me entristece porque actualmente hay muchos niños en situación de calle y es porque obviamente no está bien visto eso del aborto y las mamás los tienen y no van a tener una buena calidad de vida".

Por su parte, Sebastián Antonio, estudiante universitario, se dijo a favor del aborto sobre todo en casos extraordinarios como lo es una violación.

"Pienso que el aborto en ciertos casos me parece bien, en casos como la violación o que la persona que será mamá no pueda mantener a su hijo, siento que en esos casos sí está bien que el bebé sea abortado".

Y consideró como una falta de empatía el que los diputados no hayan aprobado la iniciativa para su despenalización.

"Me parece que es falta de empatía por parte de los legisladores, porque en casos como los que dije como el que sea por violación se pueda abortar, y aun así que seas castigada me parece mal. Y pues en el caso de que las mujeres recurren a abortos clandestinos y tienen más riesgo a morir", dijo.

A destacar

El aborto en México:

* Las únicas entidades del país en donde las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal a solicitud de la mujer sin importar las causas son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Sonora, Guerrero y Baja California Sur.

* La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el 7 de septiembre del 2021, declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila cuando mujeres y personas gestantes decidan interrumpir su embarazo.

* En 2021, fue la primera vez que se resolvió sobre la decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo, y no necesariamente bajo las causales de violación o riesgo a la salud.