Joven termina con las piernas amputadas tras comer las sobras del día anterior

Un joven se convirtió en el protagonista de un extraño caso, pues acabó con las piernas amputadas luego de que comiera las sobras que dejó el día anterior.

Originario de Estados Unidos, el joven señaló haber consumido sobras de pasta, pollo y arroz que dejó del día anterior, lo cual lo llevó a ser hospitalizado de emergencia, pues presentaba síntomas como fiebre, nauseas y un fuerte dolor abdominal, según detalla la revista científica The New England Journal of Medicine.

Sin embargo, los síntomas del joven empeoraron, teniendo dificultades para respirar y ver, además de presentarse manchas en su piel.

Las manchas en el cuerpo del joven se extendieron rápidamente, principalmente en sus extremidades, provocándole necrosis, lo que llevó a la amputación de sus piernas, además de partes de sus dedos de las manos.

De acuerdo a los médicos, el joven contrajo una infección bacteriana conocida como Neisseria meningitidis, la cual puede llegar incluso a afectar el tejido del cerebro y provocar una septicemia.