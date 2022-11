Joven se salva de un asalto gracias a unas mantecadas

Lamentablemente los asaltos y robos en México son a veces 'el pan de cada día', sobre todo en lugares como el transporte público, por lo que varios usuarios toman sus propias precauciones para no ser víctimas de la inseguridad.

Recientemente una usuaria tomó notoriedad en redes sociales luego de contar como unas mantecadas la salvaron de un asalto.

Por medio de TikTok, Sofía Rosales compartió su experiencia recordando cómo las mantecadas la ayudaron mientras viajaba en el transporte público hace unos años.

Y es que de acuerdo a la joven, antes de abordar el camión ella había comprado un paquete de mantecadas con la intención de comérselas durante el camino.

Ya en la unidad de transporte, coincidió con un hombre la que le ofreció una de sus mantecadas debido a que se le quedó viendo mientras comía, sin imaginar que sólo unos instantes después ese sujeto junto con otro asaltarían a los pasajeros.

Resignada a entregar sus pertenencias, la joven se llevó una gran sorpresa cuando el asaltante le dijo que 'a ella no', agradeciéndole por la mantecada que le había obsequiado.

"Tú no, gracias por la mantecada (...) Es la única ves que me han asaltado, que realmente no me asaltaron".