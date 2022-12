Joven se corta el cabello y sorprende con su parecido a Frodo

"El señor de los anillos" es una de las sagas de ficción más exitosas del siglo XXI. La misma estuvo escrita por J.R.R. Tolkien, y fue llevada al cine por el director Peter Jackson. En las redes sociales siempre aparecen videos de fanáticos de "El señor de los anillos" que muestran los disfraces de sus personajes favoritos pero solo unos pocos pueden lucir idénticos a Frodo o Legolas.

Recientemente una joven de Nueva Zelanda se volvió viral en TikTok ya que la misma mostró cómo lucía su cabello tras realizarse un corte de cabello. Sin embargo rápidamente comenzaron a llegarle cientos de comentarios donde le aseguraban que se parece a Frodo Bolsón de "El señor de los anillos".

Frodo es el personaje principal de "El señor de los anillos", y el mismo se caracteriza por sus ojos azules y por su cabello rizado. Esta joven, cuyo nombre es Annie McElvein, incluso tomó las comparaciones con humor.

En el video que se volvió viral en TikTok ella comparte que está emocionada por el corte de cabello que se ha realizado, pero luego muestra dos imágenes de ella junto al personaje y los usuarios de las redes no tardaron en asegurarle que "son iguales".

El video de McElvein tiene más de 2 millones de me gusta y los likes van aumentando minuto a minuto. "No pedí parecerme a él, pero no estoy molesta por eso. Soy una gran fanática de El Señor de los Anillos, así que cuando me di cuenta, dije 'diablos, sí'", aseguró la joven.

Frodo Bolsón es el personaje principal de "El señor de los anillos", y el mismo fue interpretado por el actor Elijah Wood. Es un hobbit, hijo de Drogo Bolsón y Prímula Brandigamo, nacido el 22 de septiembre de 2968 de la Tercera Edad del Sol.