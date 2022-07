Joven es asesinado por darle 'me gusta' a la foto de una mujer en Facebook

Un joven de 21 años fue asesinado mientras compartía con sus amigos en la puerta de su casa. La hermana de la víctima señaló en una entrevista que todo se habría generado por un "me gusta" que le dio él a la foto de una mujer en Facebook.

El crimen, que ocurrió en Merlo, Argentina, tiene conmocionado no solo a los habitantes de la zona, sino al mundo, debido a las razones del homicidio.

Tras el impacto, Elián Chaldú, nombre del fallecido, fue trasladado al Hospital Municipal Eva Perón. Sin embargo, según reportaron medios locales, el joven llegó sin signos vitales, por lo que declararon su muerte.

El homicida, quien se encontraba prófugo desde el pasado lunes 25 de julio, día que cometió el crimen, ya está preso.

De acuerdo con el diario Perfil, Patricio Nicolás García, de 21 años y conocido como "Papino", fue detenido el miércoles en el barrio El Pericón.

Testigos habían señalado que el agresor se movilizaba en una motocicleta cuando le propinó a Chaldú el disparo.

"Yo no lo conozco (al acusado) y nunca lo vi", contó al canal Telefé Agostina, hermana de la víctima.

"Todo empezó por un 'me gusta' de una foto de Facebook, que por esto este chico reaccionó así (...) Sé que se lo puso a una chica, pero no sé quién es la chica", explicó.

Papino fue localizado por la policía cuando circulaba en la moto, pero al ver a los efectivos, sacó un arma y comenzó a disparar, señaló Télam. Los agentes le dispararon en la pierna y el sospechoso cayó del vehículo, momento en que fue apresado.

Se le confiscó un arma calibre 22 con la numeración suprimida. El arma está siendo revisada para ver si es la misma con la que fue asesinado Elián.

Ahora, los investigadores verifican si "Papino" y Elían se conocían, si el homicidio estuvo realmente motivado por el "me gusta" y la relación que pudo haber tenido la víctima con la mujer a cuya foto le dio like.

"Con el corazón hecho pedazos mi amor, te digo vuela bebé de mami, ya no te voy a volver a ver más hijito, no te voy a volver a abrazar... Mi vida, mi corazón, mi hijo querido, no sé cómo expresar el dolor que siento. Tenías muchos sueños… Tanto luché por poder criarte y ahora tengo que despedirte porque un hdp se le cantó (ocurrió) matarte", se despidió su madre en las redes sociales.