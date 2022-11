Joven acepta que otra mujer bese a su novio por 7 mil pesos y después se enoja por celos

Cada vez son más los retos virales de TikTok, en donde los creadores de contenido salen a las calles de su ciudad a ofrecer determinada cantidad de dinero a cambio de cumplir un sin fin de retos, desde raparse, comerse la papa más picante del mundo o hasta dejarse revisar el celular por sus parejas.

Estos video de moda que atraen demasiado la atención de los internautas, han llegado a niveles insospechados y cada día más complejos; por lo cual el Tiktoker @hotspanishmx salió una vez más para aventurarse a preguntarle a las parejas que se encontraba en su camino, si dejarían que su novio besara a la chica que lo acompañaba.

El reto inició con 100 pesos, mientras el también youtuber abordaba a las parejas en la calle sosteniendo el billete y preguntando "¿Dejarías que tu novio bese a mi amiga por cien pesos?", rápidamente fue incrementando a 500, luego a mil y conforme iba siendo rechazada su oferta, subió hasta los 7 mil pesos.

Con la tentadora cantidad de 7 mil pesos, Hot Spanish llegó con una pareja que iba caminando y les hizo la pregunta esperada: ¿Dejarías que tu novio bese a mi amiga por 7 mil pesos?", la chica un poco impactada por la cantidad verificó que la cantidad fuera real, lo pensó durante unos segundos mientras veía a su novio y ella lo animaba a cumplir el reto; el youtuber aclaró que para obtener el dinero debía ser un beso largo.

La pareja aceptó el reto y tras la cuenta regresiva para cumplirlo, la chica quedó asombrada por la intensidad y el tiempo que duró el beso, que terminó por molestarse y retirarse del lugar, el novio tardó en percatarse que su novia se había ido y corrió para alcanzarla.

"Ya se fue tu novia. ¿Había aceptado, no?", le dijo el youtuber al joven.

Cuando llegaron todos a confrontar a la chica, ella le preguntó a su pareja si le había gustado el beso, a lo que su novio respondió que no, posteriormente ella reconoció que se había puesto celosa por la situación y se molestó, pero aceptó que no terminaría su relación por tal motivo y que habían aceptado el reto; al final a pareja terminó recibiendo el dinero acordado.

La reacción de los internautas

El controversial video rápidamente llamó la atención de los usuarios y se hizo viral de inmediato, actualmente lleva 42.8 millones de vistas, 3. 6 millones de me gusta, 126.4 compartidas y más de 33.7 comentarios donde los internautas opinan: "Mi novio nunca hubiera aceptado ni por todo el oro del mundo", "Ni cuenta se dio cuando se fue", "A mí me hicieron eso pero no me ofrecieron dinero", "Me dio coraje nada mas de imaginarme de que fuera mi novio", "Cuando le dijo si él quiere, era una prueba", "Dinero es dinero, "Si beso a una me matan", "Vivo con el miedo de salir en uno de estos videos", "No se por qué siempre aceptan si se van a enojar", "En ese momento sintió el verdadero terror", son algunos de los comentarios más destacados en el video.