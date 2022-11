Josh Cavallo no irá al Mundial de Qatar 2022, ¿un acto de homofobia o de protesta?

Esta semana se han estado dando a conocer las listas de jugadores convocados de diferentes para el Mundial de Qatar 2022, una de las naciones que presentó su listado fue Australia, equipo del que quedó fuera el jugador Josh Cavallo, quien en el último año se ha convertido en un detractor de que la fiesta más grande del futbol se lleve a cabo en un país que pone en duda el respeto hacia los derechos humanos, incluidos los de la comunidad LGBTIQ+.

Josh Cavallo es un futbolista que se declaró gay en octubre del 2021, desde entonces, recibió apoyo de varios compañeros del futbol mundial como Gerard Piqué y Antoine Griezmann; sin embargo, aunque su anuncio parece un avance en la apertura a la diversidad dentro del futbol, la realidad es que, la declaración de Josh, ha servido para evidenciar la falta de congruencia de la FIFA, ya que, son varias las figuras internacionales que se han puesto en contra de que el torneo se celebre en Qatar, no solamente por criminalizar a la comunidad LGBTIQ+; sino por todas las controversias que han enfrentado en torno a la justa deportiva, como el supuesto soborno hacia autoridades de la FIFA, así como las condiciones de vida, esclavitud, falta de derechos hacia la mujer y las muertes de sus ciudadanos.

En un año, desde que se declaró miembro del colectivo LGBTIQ+. Cavallo se mantiene como el único futbolista abiertamente gay en el futbol de primera división, en este caso de la A League (actualmente juega con el Adelaide United). En este tiempo se ha convertido en una estrella por alzar la voz, aunque su desempeño en la cancha no fue suficiente para aparecer en listado oficial de su país y representar a los australianos en el Mundial de Qatar 2022, una justa de la que el mismo temía asistir, por el contexto social que representa esa región para su libertad de expresar y vivir su orientación sexual.

Los nombres de los 26 jugadores seleccionados fueron publicados el pasados 7 de noviembre de 2022, durante la sexta ocasión en que Australia juega Copa Mundial organizada por la FIFA.

En listado aparecen nombres célebres del futbol australiano, sin embargo, la ausencia de Cavallo, despertó el interés en algunos aficionados y medios especializados. Ya que, el jugador había manifestado tener miedo en caso de que fuera llamado, por lo que, hay ruido, en sí, en realidad, fue llamado y abdicó.

Sobre que el Mudial se dispute en Qatar, Cavallo confesó:

"Si represento a Australia en el Mundial, y estoy dándolo todo para lograrlo, sería un honor, pero al mismo tiempo, las leyes chocan. Quiero hacer realmente bueno en mi carrera. Siempre soñé jugar para mi país un Mundial, pero, ¿quiero que mi vida esté en peligro?", señaló durante una entrevista que hizo para Sky Sports a mediados del 2022.

El jugador aseguró que podría ser respetado, debido a su estatus de futbolista; sin embargo, dijo que quiere que la situación esté bien para todos.

"Me gustaría definitivamente ir a la Copa del Mundo, sí. Quiero mostrar que está bien para todos. No solo está bien para Josh Cavallo porque es un futbolista y está protegido, quiero que esté bien para cualquier persona".

Además, también el jugador señaló que había estado recibiendo mensajes de personas de países de esa región del mundo, quienes denunciaban su situación, de no poder vivir libremente.

"En todos mis mensajes hay muchas personas de esos países que tienen que escapar para poder vivir libremente y ser ellos mismos. Espero que esto cambie en el fututo, porque no está bien como está ahora. Es algo a lo que podemos dar la vuelta".

AUSTRALIA PIDE A QATAR DESPENALIZAR LAS RELACIONES LGBTIQ+

Claramente, la ausencia de Cavallo del listado de su país, no es un acto en contra del jugador, hace unas semanas, la Selección Australiana, indicó que no quiere que su paso por la Copa del Mundo no tenga impacto, así que pidieron a Qatar apostar por los derechos humanos y se lleven acciones necesarias para despenalizar las relaciones LGBTIQ+.

Varios jugadores aparecen en un video en el que aseguran que el futbol "deberia definirse por valores como el respeto, la confianza y el valor".

witter.com/Socceroos/status/1585378130533183488

El mediocampista Denis Genreau señala que como jugadores "apoyan plenamente los derechos de las personas LGBTIQ+, pero en Qatar la gente no es libre de amar a la persona que elija. Abordar estas cuestiones no es fácil y no tenemos todas las respuestas", señaló.