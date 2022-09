Josep Borrell se muestra menos optimista respecto al pacto nuclear con Irán

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este lunes ser "menos optimista que hace 48 horas" sobre las posibilidades de que se pueda reinstaurar el acuerdo nuclear con Irán y añadió que "todo el proceso está el peligro".

"Soy menos optimista que hace 48 horas sobre la convergencia en el proceso de negociación y de que el objetivo sea cerrar el acuerdo ahora mismo", dijo Borrell en una rueda de prensa en Bruselas, preguntado sobre las últimas negativas de Teherán y Washington al texto de compromiso que el jefe de la diplomacia europea presentó el pasado 8 de agosto.

Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

Borrell presentó una propuesta durante la última ronda de negociaciones en Viena con el objetivo de reinstaurar el acuerdo.

Desde entonces, Teherán y Washington han intercambiado sus consideraciones al texto a través de la UE.

Tras días de optimismo ante un posible cierre del acuerdo, Washington dijo el jueves que la última respuesta iraní "no es constructiva”.

Irán, por su parte, insistió hoy en que la reimplementación del acuerdo nuclear depende del cierre de la investigación de la ONU sobre las trazas de uranio no declaradas por Teherán y garantías de que EUA no lo abandone de nuevo.

"Las últimas interacciones no están convergiendo, están divergiendo y las posiciones no están más cercanas. Estoy es muy preocupante y si el proceso no converge, todo el proceso está en peligro", aseguró Borrell.