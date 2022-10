Josep Borrell recibe críticas tras decir que 'la UE es un jardín y el resto del mundo una jungla'

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, negó este lunes que su discurso de la semana pasada, en el que comparó a algunas partes del mundo con una "jungla", sea "un mensaje racista, colonialista o etnicista o de supremacías del hombre blanco".

"Faltaría más que a mi avanzada edad me convirtiera en el defensor de las tesis de los neoconservadores. Hasta ahí podemos llegar", dijo Borrell, de 75 años, en una rueda de prensa al término de la reunión que celebraron hoy en Luxemburgo los ministros de Exteriores de la UE.

El jueves pasado durante la inauguración del curso piloto de la nueva Academia Diplomática Europea en el Colegio de Europa en Brujas (oeste de Bélgica), el exministro español comparó a la Unión Europea con un "jardín" mientras que consideró que "la mayor parte del resto del mundo es una jungla".

El jefe de la diplomacia europea señaló que lleva tiempo afirmando que "después de la Segunda Guerra Mundial, la aventura europea, la Unión Europea, nos ha permitido crear", dijo, un sistema político que "he calificado modestamente como la mejor combinación de libertad política, de progreso económico, de bienestar económico y de cohesión social".

Y en Brujas, quiso trasladarles la semana pasada a los estudiantes que "en otras partes del mundo, la gente no disfrutaba de él porque no tenían libertades políticas o porque no tenían suficiente bienestar económico o porque no tenían suficiente cohesión social".

Era un mensaje, añadió, contra la idea de Europa como "fortaleza", una "invitación" para que "los jóvenes estudiantes europeos se comprometieran con el mundo como, perdone, creo que mi generación ha hecho y yo mismo he hecho", dijo Borrell.

Era un "mensaje de solidaridad", el mismo que envía a sus nietos diciéndoles que "tienen la suerte de vivir en un mundo que está organizado en torno a la libertad, en torno a la capacidad económica y en torno a la solidaridad social".

"Los europeos nos tenemos que comprometer más porque es la garantía de que nuestro modelo va a sobrevivir", recalcó.

La portavoz comunitaria Dana Spinant aseguró hoy que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantiene su "confianza" en Borrell tras la polémica que ha generado su discurso en Brujas.