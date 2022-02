José Ramón López Beltrán, el polémico hijo mayor de AMLO

La lujosa casa del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, en la que ha vivido en Houston, Texas, puso en jaque el discurso moralista y de austeridad del presidente mexicano.

El primogénito del mandatario de México se pronunció por primera vez sobre el reportaje que reveló, en enero pasado, que él y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una casa que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Pemex.

"Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia", indicó López Beltrán, de 40 años en un breve comunicado.

VER TAMBIÉN AMLO admite que su hijo trabaja en empresa vinculada a supervisor del Tren Maya

Presidente de México asegura que no hay conflicto de interés con su gobierno

Nacido el 30 de marzo de 1981, en Tabasco, José Ramón es el primogénito del presidente López Obrador, y uno de los tres hijos que tuvo el actual mandatario con su primera esposa, Rocío Beltrán, además de Andrés Manuel y Gonzalo.

José Ramón fue nombrado así en honor a un hermano de López Obrador que falleció cuando era niño. Es licenciado en derecho por la Universidad de Las Américas, y padre de un pequeño que nació en enero de 2020.

En una entrevista, López Obrador llegó a considerar a su primogénito como "introvertido" y "muy respetuoso".

TRABAJO EN LA POLÍTICA

En 2016, José Ramón fue designado coordinador estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México, en donde la ahora titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, fue la candidata a la gubernatura por esa colectividad política.

El hijo de López Obrador fue el encargado de formar más de 6,500 comités seccionales del partido en ese entonces.

En 2018, tras el triunfo de Andrés Manuel en la elección presidencial, el mayor de los López Beltrán dijo que él no ocuparía ningún cargo público durante el Gobierno de su padre.

En 2019 se confirmó su noviazgo con la brasileña Carolyn Adams, durante el evento de Informe de Gobierno de los primeros 100 días de su padre en la presidencia de México, que se realizó en marzo de aquél año, en donde por primera vez se les vio juntos.

Posteriormente, en el Primer Informe de Gobierno del 2 de septiembre del mismo año, se vio a Carolyn acompañada de López Beltrán, ya embarazada de quien sería el primer nieto del presidente López Obrador.

El 14 de enero de 2020, López Beltrán se convirtió en padre, junto a Carolyn Adams, de un niño al que nombraron Salomón Andrés Manuel López Adams.

López Beltrán y sus hermanos son propietarios de una chocolatería llamada Rocío, en la que fabrican cervezas artesanales y refrescos, realizados a base de chocolate.

El nombre de sus empresas es en honor a su madre Rocío Beltrán, quien falleció en 2003 por una enfermedad del sistema inmunológico.

De acuerdo con el propio José Ramón, desde 2018 se dedica a ejercer su profesión como abogado y actualmente ejerce como asesor legal de desarrollo y construcción de la firma KEI Partners en Houston, Texas.

Lo que no está claro es si consiguió la licencia para ejercer de abogado en el estado de Texas.

NUEVA POLÉMICA

Esta no es la primera vez que José Ramón se ve envuelto en la polémica.

En 2007, el entonces diputado federal del PAN José Antonio Zepeda aseguró que José Ramón López Beltrán trabajaba en un cargo de subdirector -cuando era todavía pasante en derecho- en la Procuraduría General de Justicia capitalina, durante el Gobierno de Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores.

En 2018, tras el triunfo de su padre en las elecciones presidenciales, negó que fuera a ocupar algún puesto público y aseguró que no tenía claro a qué iba a dedicarse en los próximos seis años.

“No, no, no, yo no voy a trabajar en el Gobierno los seis años que va a estar él. Yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué, pero bueno, ya el tiempo lo decidirá”, dijo a Excélsior Televisión.

En abril de 2021 fue criticado al conocerse en redes sociales que estaba de vacaciones en un lujoso resort de Aspen, Colorado, con su familia, luego de que su esposa, Carolyn Adams, publicara en su perfil de Instagram fotografías sobre sus vacaciones en Semana Santa junto a José Ramón.

Carolyn ha destacado en sus redes sociales la vida ostentosa que lleva y junto con José Ramón ha compartido viajes en jets privados, visitas a Europa, juegos de la NBA , del Super Bowl y de la Selección Mexicana de Futbol.