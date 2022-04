Jornada de vacunación antiCOVID permanecerá todo el mes de abril en Central de Autobuses

Como parte de la jornada masiva de vacunación contra el COVID-19 a personas rezagadas de más de 18 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila instaló brigadas en las centrales de autobuses de Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras, así como en centros comerciales de Nueva Rosita.

Además, mantiene abiertos los módulos de algunas unidades de salud con el propósito de inmunizar a la mayor población posible durante abril.

Las dosis que se aplican son de la farmacéutica de AstraZeneca a quienes no hayan recibido alguna dosis contra esta enfermedad así como a aquellas personas que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo. El horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Ayer viernes y hoy sábado se informó que se estarán aplicando biológicos en las centrales camioneras de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.

De igual manera en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 81, de Ciudad Acuña, UMF No. 70, de Saltillo; así como en el HGSZ No. 6, de Parras, y en la Casa de la Cultura de ese municipio se aplicaron vacunas ayer viernes; en el HGZ No 24, de Nueva Rosita, UMF No. 23 y HGSZC/MF de Francisco I. Madero este sábado se estará brindando atención.

Se solicita a la población en general continuar con las medidas de higiene para evitar el contagio por COVID-19, como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas correctamente y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.