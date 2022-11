Jorge 'Travieso' Arce le invita unos tacos a niño que le pidió dinero para comer

El exboxeador mexicano Jorge "Travieso" Arce dio muestra de su humildad y sencillez con un niño que se acercó a él para pedirle dinero para comer.

La respuesta del pugilista fue más de lo que esperaba el niño, ya que "El Travieso" Arce le invitó la comida del día.

En su cuenta de Twitter Arce compartió el momento de dicha acción, aunque puntualizó que no fue para presumirlo, fue porque una joven lo grabó en el momento y lo etiquetó en Instagram.

"Ayer fui a comer tacos de camarón que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invité a comer conmigo", escribió el boxeador.

Después Arce explicó que "Una muchacha me grabo y me etiquetó en Instagram, no es presunción, sólo es ayudar al prójimo, aquí se los dejo".

Al compartirlo en su cuenta de Twitter el "Travieso" Arce recibió comentarios donde destacan su empatía con el niño, aunque otros consideran que fue actuado.

En el video se observa al niño acercase al boxeador y él le indica que vaya a la barra a pedir la comida, después se muestra que ambos están disfrutando de una charla mientras disfrutan de los tacos.