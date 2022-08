Jonathan Orozco reconoce que será complicado ganarle a Santos este jueves en Tijuana

El arquero de los Xolos de Tijuana, Jonathan Orozco, se reunió en la sala de prensa con los medios de comunicación para analizar los próximos duelos de la jauría en casa ante sus exequipos Santos y Rayados, debido a una jornada doble como locales, en duelos correspondientes a la jornada 16 y jornada 11, respectivamente.

“Santos es un rival complicado que viene crecido, es práctico y es ágil por los jugadores que tiene, sabemos del peligro que tiene este partido, pero estamos en casa y si queremos estar dentro de los primeros planos hay que ganarle a este tipo de rivales, tenemos que hacer un gran partido y obtener los 3 puntos que ya merecemos”, mencionó el arquero regio sobre el partido ante los Guerreros de mañana jueves.

"Jona" habló sobre el gran momento por el que atraviesa el equipo, sumando puntos como visitantes y ganando en casa, también mencionó el objetivo del grupo que es estar en los primeros lugares para clasificar.

“Nosotros estamos con esa motivación al doble porque nos gusta vernos arriba de la tabla, queremos clasificar directo, el equipo tiene ambición de estar en los primeros planos, la gente se merece buenos resultados, esa es la ambición que tenemos para estos dos partidos contra Santos y Rayados, si queremos pelear tiene que ser al que sea, tenemos que jugarle al tú por tú al que sea”, recalcó Orozco.

Recientemente el capitán y cancerbero de Xolos, cumplió 500 partidos y 17 años de trayectoria, durante el partido ante Puebla se le otorgó un reconocimiento a su trayectoria, Jona agradeció a la afición y a la institución por las muestras de cariño.

“Muy contento porque se dice fácil el llegar a 500 partidos, pero son años de esfuerzo, dedicación y perseverancia, me hubiese encantado celebrar con triunfo, estoy muy agradecido con el club por las muestras de cariño, me gustaría seguir marcando más partidos en Primera División, pero lo más importante es poder hacer algo significativo con Tijuana, me gustaría dejar mi nombre con algo y es darles el título, estamos en ese proceso, de nada serviría el poder tener más partidos o hacer las cosas si no puede lograr el título”.