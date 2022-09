Jonathan Dos Santos rompe en llanto en plena entrevista

Jonathan dos Santos empató el marcador en el Estadio Victoria al minuto 58’. El mediocampista mexicano explotó de alegría y fue a festejarlo con sus compañeros en la banca y con Fernando Ortiz.

Pero detrás del efusivo festejo había algo que "Jona" guardaba y que sacó en una entrevista post partido. El mediocampista mexicano dedicó su primer gol como Águila, a su papá, Geraldo Francisco dos Santos, Zizinho, quien falleció el 29 de julio de 2021.

"Ha sido difícil, he trabajado muchísimo, siempre intento venir con alegría. Estoy jugando en el club de mis sueños, mi papá siempre ha querido que yo estuviera aquí. Este gol va para él", declaró para TUDN. Dos Santos rompió en llanto en par de ocasiones y hasta pidió disculpas por no poder hablar.

Momento conmovedor que se vio tras la victoria (1-2) de las Águilas sobre los Rayos.

Fernando Ortiz también habló sobre el gol de Jonathan y destacó el lado humano de su equipo, mismo que llegó a nueve victorias en fila; nuevo récord para las Águilas.

"Me quedo con las lágrimas de Jona (dos Santos), me quedo con esa emoción de descargarse, de recordar a su padre, el resto va a quedar en la historia. Tengo un grupo de humanos tremendo, lo dije y no me voy a cansar de decirlo: Momentos difíciles donde les ha tocado estar, han sacado la cara", declaró "El Tano" en conferencia.