'Jinetean' recursos en Gómez Palacio por retraso en partidas

La contralora municipal, Anabel Rangel Rocha, reconoció que el Ayuntamiento jinetea recursos públicos, deben impuestos y pagan solo a algunos proveedores como consecuencia, dijo, de la falta de pago de participaciones, que son recursos federales asignados a los municipios que distribuye el Estado.

"Lo que se debe de pagar con estas participaciones son salarios y prestaciones. Entonces, nosotros en lugar de cumplir nuestra obligación de pagar salarios y prestaciones con las participaciones se hace con recurso propio", dijo la contralora.

Dicho de otra manera cada vez que un ciudadano paga el predial o una multa o un permiso (considerados como recursos propios del Municipio) a la Presidencia Municipal en realidad está contribuyendo a pagar los salarios de los funcionarios públicos y el resto de la nómina en lugar de que ese dinero pudiera aprovecharse en programas sociales o mejora de infraestructura.

La contralora también reconoció que se debe a proveedores pero no a todos: "Eso es en algunos pagos de proveedores no en todos... Hemos tenido que priorizar", declaró la autoridad quien de momento aseguró no traer el dato de cuántos están en esta situación.

ADEUDO

Rocha, titular informó que a la fecha el adeudo del estado al Ayuntamiento de Gómez Palacio es de 119 millones 560 mil 308.92 pesos por concepto de participaciones y que "por falta de liquidez que no se han podido solventar las obligaciones".

De acuerdo con el Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal: "Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento". En otro párrafo indica el mismo Artículo que "La Federación entregará las Participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales".