Jesse Castillo, en camino a los mil 500 hits

Golpear una pelota con un bate puede ser un acto rutinario al jugar beisbol, pero para dar un hit es necesaria fuerza, coordinación de vista con brazos, velocidad, técnica y en algunas ocasiones, incluso algo de suerte, todo con el objetivo de ayudar al equipo a ganar el juego en disputa.

Los grandes bateadores en la historia del beisbol, son quienes han encontrado la fórmula para tener consistencia en su juego, en el caso de los bateadores, la consistencia al pegar hits es la que los mantiene jugando de manera profesional durante largos años. Es el caso de Jesús “Jesse” Castillo, nacido en Mexicali, Baja California, quien en una carrera de 18 años como pelotero profesional en la Liga Mexicana de Beisbol, se ha distinguido por ser un bateador de alto calibre que hoy aporta sus tablazos a la causa de los Algodoneros del Unión Laguna.

El cachanilla está muy cerca de llegar a la marca de mil 500 hits en su carrera y dialogó con El Siglo su sentir al aproximarse a cumplir una META personal:

“He estado muy contento, a gusto, feliz, sabemos que no ha sido el inicio de temporada que todos esperábamos, pero creo en la capacidad que tenemos en nuestro equipo, en lo deportivo y también con una gran armonía en el club house, eso nos va a ayudar a salir adelante y a cumplir los objetivos. Hay juegos en los que uno viene con la mira bien puesta, en otros no tanto, pero estamos haciendo un buen esfuerzo para llegar a estar en donde todos queremos y estoy seguro de que lo podemos lograr”, afirmó.

La cuenta regresiva hacia la consecución de su hit mil 500, ha capturado la atención de Castillo, aunque no ha llegado al grado de ser una obsesión: “Estoy contento por lo que he vivido en mi carrera, ya son 18 años dentro del beisbol mexicano y uno de antemano no busca esas marcas personales, pero al fin y al cabo ya están ahí, rumbo a los mil 500 imparables, faltan quince producidas para llegar a 800 también, así que son cosas que a mí me enorgullece el poder estar hablando de esas cifras y qué mejor que lograrlo ahora con Algodoneros”, agregó.

Más información, mañana en la edición impresa...