Jennifer Anniston se muestra en poca ropa hablando de sus problemas de fertilidad

La actriz estadounidense, Jennifer Anniston, se hizo notar luego de que apareciera en la revista Allure con unas fotos con las que se mostró en poca ropa, revelando además, detalles de sus problemas de fertilidad.

Y es que Aniston posó para la revista con un diminuto sostén con el logo de la marca Chanel, revelando parte de su pecho, además de su abdomen que dejó completamente al descubierto.

Sin embargo, más allá del físico de la también productora, lo que llamó la atención de sus seguidores es lo que reveló en entrevista para la revista, pues señaló cómo se siente respecto a la actualidad de su vida, además de expresar sus deseos de ser madre y los problemas de fertilidad que ha tenido que enfrentar.

"Todos los años y años y años de especulación… Fue realmente difícil. Estaba pasando por fecundación in vitro (FIV), bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Hubiera dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado".

La admiración y el apoyo de los fans de Anniston no se hizo esperar en comentarios.