'Jamás me doblé, jamás me vendí', dice García Cabeza de Vaca

En un mensaje dirigido a las y los tamaulipecos, esta noche el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca afirma que, a punto de concluir su mandato constitucional agradece al pueblo de Tamaulipas por haberle brindado su confianza, "jamás me doblé, jamás me vendí; hoy queda claro que Tamaulipas es un ejemplo nacional", expresa.

Indica que a los gobernantes se les debe evaluar en base a resultados, "y eso es lo que hemos dado en Tamaulipas; hoy el Estado tiene rumbo y dirección".

En su mensaje, García Cabeza de Vaca asegura que Tamaulipas es el estado que más impuestos aporta a la Federación, además de estar entre los primeros lugares en seguridad, en inversión extranjera, generación de empleos y con mejor infraestructura.

"Hoy Tamaulipas es un estado muy diferente al que recibí hace seis años, hemos puesto la vara muy alta", expresa.

El gobernador lamenta que la federación les quitara más de 7 mil millones de pesos de transferencias para cubrir programas sociales y de seguridad pública, situación ante la cual, asegura, "no nos doblegamos, mucho menos nos rendimos. Siempre salimos adelante".

Indica que Tamaulipas ha recibido montos históricos de inversión extranjera en las diversas industrias que impulsan el bienestar del Estado y que es el Estado que más proyectos de energía eólica ha puesto en marcha en los últimos años.

Al recordar la etapa del desafuero dice: "Haber luchado por la defensa del federalismo, el respeto a la libertad y soberanía de Tamaulipas provocó una reacción furia inédita en nuestra democracia por parte del gobierno federal. Afortunadamente, como lo dije en su momento, el tiempo, la ley y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dieron la razón".

En la parte final del mensaje Francisco García Cabeza de Vaca afirma que, "repruebo las mentiras difundidas por el doctor Américo Villarreal; ha querido confundir a la ciudadanía haciendo creer que hay una persecución política en su contra. Eso, eso es una mentira. Persecución política, la que me hicieron contra mí. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha sido muy clara al decir que no existe nada en su contra".

Asegura que es un demócrata que cree firmemente en la ley e insiste que deja un estado con finanzas públicas sanas, con mejor seguridad, con creciente inversión nacional y extranjera, con más generación de empleos juntos.

"Esta no es una despedida, es un hasta luego, es un hasta pronto, una vez más, gracias por tu confianza y por tu respaldo mirándolos de frente, hoy les reitero así inicié y así termino mi gobierno: Ni me doblo ni me vendo".

Y a nombre de su familia, de su esposa Mariana, y de sus hijas e hijos, "les digo que estoy eternamente agradecido por haberme permitido ser su gobernador, es el más grande honor que puede tener un tamaulipeco, que Dios siga bendiciendo a esta tierra y a toda su gente; Muchas gracias".