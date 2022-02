Ismael Govea ve a los Guerreros en cuartos de final

Los Guerreros ya se encuentran en Canadá. La ciudad de Montreal los recibió con una temperatura de -5 grados centígrados, aunque con el fuerte viento, la sensación térmica ronda en los -11.

Los albiverdes tuvieron una práctica vespertina en el hotel de concentración, haciendo trabajos en gimnasio y alberca.

Para este lunes se espera un ligero ascenso en el mercurio, aunque está pronosticada una nevada, al igual que mañana, en el choque de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El partido se jugará en el estadio Olímpico, que es cubierto por un domo, aunque la superficie es sintética. Dicho estadio será reconocido hoy por los pupilos de Pedro Caixinha.

"Nos encontramos con un clima bastante frío, pero consciente que no debe afectar en nada, enfocarnos en el partido, venir por el partido a ganar", indicó el zaguero Ismael Govea, quien ha aparecido como titular con Santos Laguna bajo el mando de Pedro Caixinha.

El michoacano, que debutara hace 4 años con los Rojinegros del Atlas, expresó estar contento por la oportunidad que se le ha presentado, consciente que en cada partido, deben dejar todo en la cancha y en lo personal, aprovechar cada ocasión que se le presente para jugar.

"Física y emocionalmente me he sentido muy bien, he estado a disposición de lo que pide el Profe, veo a todos mis compañeros de forma excelente", indicó, además de advertir que todo se compondrá en la Liga MX: "Sé que tarde o temprano, vamos a revertir la situación".

Acerca del rival de mañana en el certamen internacional expresó que es un equipo complicado, al cual le tocó enfrentarse ya en el partido de ida en el estadio Corona, donde lograron sacar una mínima ventaja, por lo que tienen la firme idea de llevarse la eliminatoria y avanzar a la siguiente etapa.

"Espero un partido intenso donde el rival hará su trabajo, pero nosotros estamos enfocados en sacar el resultado. Veo al equipo avanzando, vamos con todo por el campeonato", indicó, al mismo de mencionar que la concentración será clave.

Y es que Govea expresó, que será importante en lo anímico ganar el partido, para así prepararse en lo que les depare en el Clausura 2022 del balompié mexicano: "Debemos estar atentos y pendientes de sumar puntos, enfocados en la Liga MX y en este torneo".