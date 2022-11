Isauro mantiene vivo el recuerdo del general Gregorio A. García en cementerio de Torreón

En el Panteón Municipal número 1 de Torreón descansan los restos de algunos personajes históricos de la región, uno de ellos es el general Gregorio A. García, el soldado más joven que luchó en la Revolución Mexicana.

El héroe revolucionario murió el 15 de julio de 1913, con tan solo 22 años de edad.

Su tumba es una de las más llamativas del cementerio, pues en lugar de estar adornada con una figura religiosa como un santo, una virgen o una cruz, tiene la estatua de un soldado, la cual fue restaurada por don Isauro Pedraza Romero.

Desde hace más de 15 años, Pedraza Romero, exferrocarrilero y jubilado de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, se ha encargado de mantener vivo el recuerdo de Gregorio A. García.

"En un tiempo fui administrador de este panteón y me percaté que le faltaba la cabeza y la mano derecha al general. En ese entonces solicité apoyo a las autoridades… cosa que nunca llegó. Entonces yo, sin ser artesano, me di a la tarea de ponerle su cabeza. La cabeza que le puse es de un ángel, pero como los hemos visto los ángeles son greñudos, entonces yo como pude me las ingenié para darle forma y al parecer quedó bien", cuenta don Isauro con emoción.

MANTIENE VIVO EL RECUERDO

Con su tradicional uniforme de ferrocarrilero, don Isauro llegó ayer 2 de noviembre a la vistosa tumba del soldado. Colocó una silla y empezó a relatar la historia de García a los miles de laguneros que recorrían el Panteón Municipal.

Para este Día de Muertos, desde semanas atrás el exferrocarrilero se preparó y le dio mantenimiento a la colorida tumba. "En esta ocasión tuve la oportunidad de venir a tiempo y retocar el espacio… la pintura es obra mía. Retoqué la figura del soldado, la tumba y todos los adornos que tiene".

Luego de varios años de pedir apoyo a las autoridades, en los últimos meses se colocó un anuncio a un lado de la tumba en el que se describe la historia del general. "Gracias a Dios esta administración, sin yo solicitarlo, colocó este anuncio… dice quién fue Gregorio A. García, cuándo murió y más cosas", explica don Isauro.

¿QUIÉN FUE GREGORIO A. GARCÍA?

"En la época de la Revolución Mexicana Venustiano Carranza estaba en Gómez Palacio, Durango, y tenía que cruzar a Torreón, pero le era imposible por los ataques. Entonces la historia cuenta que Gregorio A. García le dijo 'aunque me cueste la vida pero usted va a cruzar a Torreón'. Desafortunadamente el general murió en combate. En aquellos años Gregorio era coronel, pero Carranza lo condecoró, ya muerto, con el título de general", relata don Isauro.

Mientras contaba la historia del general a esta casa editora y además asistentes del camposanto, el exferrocarrilero destacó que este héroe revolucionario era lagunero, por lo que es aún más importante recordarlo y mantener vivo su recuerdo.

"Este general es de aquí de nuestra Comarca Lagunera. Andamos rindiéndole honores a extranjeros y lo que es nuestro lo olvidamos o no le hacemos caso. Yo espero y deseo que se haga algo más porque el soldadito se merece más", concluyó.

(MARIANA ONOFRE / EL SIGLO DE TORREÓN)