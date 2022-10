Isabel Fernández hará reir a todos en la Comarca Lagunera con su show Tengo Prisa

Será este 20 de octubre cuando Isabel Fernández demuestre de lo que está hecha a todos los laguneros. Y es que por primera vez la comediante presentará su show de Standup titulado Tengo Prisa, el cual promete “hará olvidar a todos la cotidianidad de la vida”.

En su charla con este periódico, Isa mencionó que se encuentra bastante emocionada de que Torreón sea una de las primeras ciudades de la República Mexicana que verá su primer show en solitario.

“Es mi primera vez en Torreón, me siento muy emocionada, con mucha expectativa y adrenalina de pisar por primera vez Torreón. Sé que cada público es diferente, con cada público te llevas cosas nuevas, entonces me emociona mucho saber qué me depara esta ciudad”, comentó a través de una llamada telefónica.

Antes de terminar con su respuesta, la originaria de Querétaro no dudó en alabar el buen humor que los laguneros tienen, el cual, cabe destacar, se ha visto en los últimos shows de comedia de sus compañeros, tales como Mau Nieto, Ricardo O’Farril y Karla Camacho.

“He escuchado que tienen un gran sentido del humor, entonces, pues, me siento muy contenta y con muchos nervios, esperando a que disfruten el show”.

(FOTO: ESPECIAL)

Sobre el nombre de su gira, la comediante asegura que se debe a que ella es una persona que “siempre tiene prisa”, comentando que en muchas ocasiones siente que lleva un chaleco antibomba, el cual puede explotar en cualquier momento: “Vivo con mucho acelere, vivo con mucha ansiedad constante por lo mismo, no sé estar tranquila”, menciona.

Por estas mismas razones, Isa logró encontrar un escape en la comedia, donde asegura que en el escenario ha podido liberar esa adrenalina e intensidad que tanto la ha caracterizado.

“De alguna manera, estas características han sido las cosas que me han hecho amarlo”, comentó. “Soy una persona muy intensa, muy apasionada, como que me gusta mucho sentirme en el peligro y pues el escenario nunca es un lugar seguro (…) además, al mismo tiempo, como soy una persona que siempre anda pensando en miles de cosas a la vez, y es, irónicamente, el único lugar en donde, aunque me esté volviendo loca, hay calma”.

(FOTO: CORTESÍA)

SU FACETA COMO ACTRIZ

Sin embargo, ha sido esta “intensidad” y el amor que le pone a cada uno de sus trabajos que la han llevado a realizar diversos proyectos a lo largo de su carrera profesional, desde presentarse en grandes escenarios como el Tecate Bajío y el Vive Latino, hasta comenzar su faceta actoral.

Y es que desde hace un par de meses Isa forma parte del elenco de la película Noche de bodas, donde comparte créditos junto a grandes artistas como Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides.

“Para mí, esta película es como un reflejo de lo que haces, te preguntas ‘¿dónde va a caer, dónde va a caer?’, pero cuando haces las cosas por amor, cuando te apasionan de verdad, las oportunidades se comienzan a presentar”.

A pesar de que ha sido una gran oportunidad para ella, la artista señaló que a nivel comedia ha sido “un poco estresante”, debido a que tuvo que suspender un poco esta parte para irse a grabar su personaje, el cual, sin dar muchos detalles, será la prima de Ludwika Paleta.

Aun así, ha “aprendido a soltar, a estar presente en donde tengo que estar, pero sí se siente raro, la comedia seguía avanzando y yo me fui un mes y medio, dejé en pausa eso, pero son las apuestas que haces”.

Isa también señaló que gracias a esta película podrá “enriquecer más su vida profesional” y no quedarse solamente como comediante: “Ahora no solo es standup, también es locución, actuación y pues no sé, yo creo que entre mejor me pueda formar y pueda hacer más cosas, me voy a poder sentir más integral en mi profesión”.

Al finalizar su entrevista y retomando su presentación, la cual se llevará a cabo en un reconocido restaurante de la avenida Morelos, Isa no dudó en invitar a todo el público a su show.

“Espero puedan pasar un buen rato, que se rían, que se diviertan, que se distraigan. La risa es esa fuga de escape para todos. A veces la vida cotidiana nos absorbe y estás ahí metida con tus problemas, y pues, creo que la comedia es una gran liberación para salirnos de esa monotonía y de las cosas que nos afligen y la verdad me gustaría que la gente salga feliz y sabiendo que tuvieron un gran momento de diversión y de risas, eso sería algo invaluable”.

DATO EXTRA DE ISABEL

Actualmente, cuenta con su programa en YouTube, Cuando nadie me ve, en donde en cada uno de sus capítulos, muestra la vida cotidiana de sus famosos invitados.

Entre la lista de invitados figuran los nombres de:

Daniela Rodrice (influencer)

'Capi' Pérez (Conductor y comediante)

'Chumel' Torres (Conductor y comediante)

Michelle Rodríguez (actriz y comediante)

Regina Blandon (actriz y comediante)