Irrisorio, imprimir 3 mil gacetas: Zuriel

El exsecretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas Correa, negó haber solicitado a la directora de Comunicación Social del Municipio de Gómez Palacio, Teresa González, la impresión de 3 mil gacetas municipales como ella afirma a través de un documento que presentó en esta casa editora, mismo que él señala como falso y por lo que llevará el caso a instancias judiciales pues existe otro antecedente de falsificación.

Rosas Correa calificó como "irrisorio" mandar a imprimir 3 mil gacetas municipales y se refirió a las acciones de la directora como "burdas y corrientes".

"Primeramente quiero negar de manera categórica que yo haya solicitado y sobre todo, que haya plasmado de mi puño y letra un documento solicitando la impresión de 3 mil gacetas, porque además es algo ilógico e irrisorio y que nunca ha sucedido, pues históricamente, en los antecedentes de las administraciones, y en el primer año de administración de 2019, donde yo fungía como secretario del Ayuntamiento, el histórico es de 100 gacetas mensuales, es decir, yo siempre solicitaba a Oficialía Mayor por medio del sistema de requisiciones, 100 gacetas para impresión", dijo Rosas.

Insistió en que el Bando de Policía y Gobierno le faculta y solamente le exige publicar y difundir la gaceta conforme un diseño específico reglamentado y que era lo que se subía a la página de Transparencia municipal.

"No es necesario el imprimir ejemplares... Yo no tendría por qué solicitarle permiso o solicitarle a la directora de Comunicación que me imprima ejemplares de gacetas", declaró el exsecretario del Ayuntamiento y comentó que ese no es el proceso a seguir: "El proceso normal de adquisición de recursos materiales, servicios y productos es por medio del sistema de requisiciones; se pide directamente a Oficialía Mayor, a Compras, ellos se encargan de contratar y adquirir los productos materiales, entonces es ilógico que pretenda decir y justificarse con que yo le mandé y lo solicité".

También dijo que debería de haber un acuse de recibido de su parte de esas 3 mil gacetas y que tiene vales de salida donde siempre le entregaban 100.

"Suponiendo, sin conceder, que yo se las hubiera solicitado -que aclaro, no es mi firma- ¿Dónde quedaron esas 3 mil gacetas?, ¿dónde está el acuse donde yo le recibí 3 mil gacetas?... Yo cuando solicitaba gacetas iba a Servicios Generales y me entregaban las 100 gacetas por medio de un vale de salida y ahí viene 'recibe licenciado Zuriel Rosas 100 gacetas'. ¿Dónde están las 3 mil?, y en todo caso, ¿dónde se quedaron?", dijo el exfuncionario.

Al cuestionarle para qué se publicarían 3 mil gacetas, refirió: "Es lo que tenemos que cuestionarle a Teresa González, ¿qué hizo con esa simulación de compra?, ¿dónde quedó ese dinero?".

Mencionó que la firma que aparece en el documento presentado por la directora, Teresa González, no es de su puño y letra y que pareciera una firma electrónica de las utilizadas en los memorándums que se quedaron guardadas en el sistema informático, al cual ya no le permitieron el acceso.

"Ellos tienen el control de los sellos oficiales que estaban a mi cargo y bajo mi resguardo, tienen los archivos de libros de registro, tienen el control de todo y pueden manipular cualquier cosa, porque no se ha hecho ni siquiera la entrega-recepción entre un servidor y el actual secretario del Ayuntamiento, porque cuando me suspenden, apenas terminando la sesión de Cabildo, me cierran las puertas y me mandan guaruras y no me dejan ingresar a mi oficina, quedándose hasta con mis pertenencias, que aún no me regresan, como computadora laptop, una tablet y un dinero en efectivo que tenía en mi cajón, que se lo solicité a la presidenta municipal y no me han sido devueltos".

'ACOSTUMBRAN LA FALSIFICACIÓN'

El secretario del Ayuntamiento dijo que es común que en la Administración Municipal actual se falsifiquen documentos: "Han estado falsificando documentos, pues en el mes de abril del presente año pretendieron justificar mi destitución como secretario por medio de oficios donde supuestamente yo autorizaba la instalación de antenas por medio de unos documentos, y que según esto era mi firma, y por ello yo tengo una denuncia presentada en ese mismo mes, a la semana siguiente, por falsificación de documentos de mi firma y sellos oficiales ante la Fiscalía General del Estado".

Dijo que la falsificación de firmas es común por parte de las autoridades municipales actuales de Gómez Palacio: "Ha sido una manera sistemática de trabajar de ellos y no me sorprende, porque he visto actas de los sistemas descentralizados como el DIF, Expoferia y Sideapa, donde se han falsificado firmas de los integrantes de los consejos", aseguró.

El exfuncionario público al que la directora de Comunicación Social busca responsabilizar de la supuesta impresión de 3 mil gacetas facturadas en marzo del 2021, dijo que en realidad se busca justificar actos de corrupción.

"Lo que están haciendo es tratando de justificar. Están nadando en un mar de corruptelas y raterías, tienen el agua hasta el cuello y no hallan cómo sacarse esa culpa y pretenden involucrar a personas que ya ni estamos en la administración, porque para ellos es más fácil, pero aquí estamos para aclarar las cosas y si es necesario encararla de frente, yo estoy dispuesto", aseguró.

El exsecretario mencionó que sería muy importante que la entrega-recepción del proceso que viene, la comisión receptora de la administración, entrando, revise bien cuántas facturas hay similares, pues no tiene duda que existan más.

Sobre las acciones de la directora de Comunicación Social, Teresa González, Rosas Correa declaró que son: "Burdas y corrientes y además creo yo por su falta de profesionalismo, la agarraron con las manos en la masa y no halla cómo sacarse esa responsabilidad que tiene y hace lo hace porque sabe que va a tener consecuencias y hasta la cárcel va a ir".

DELITO CON PENA DE CÁRCEL

Con fecha del 26 de abril del 2022, la Fiscalía General del Estado de Durango recibió de Rosas Correa la denuncia correspondiente a la falsificación de firma por los documentos donde supuestamente él autoriza una antena y que motivaron su destitución.

El Código Penal del Estado de Durango establece en su Artículo 403 que: "Al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a trescientas sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización y de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientas dieciséis veces la Unidad de Medida y Actualización, tratándose de documentos privados. Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se refiere el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco". También menciona en el Artículo 400 que "se impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientas cuarenta y ocho veces la Unidad de Medida y Actualización, impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa, de dieciocho a doscientas dieciséis veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien con el fin de obtener un beneficio o causar un daño altere los medios de identificación electrónica de tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios".