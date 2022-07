Irina Baeva comparte mensaje sobre las exigencias de ser 'perfecta' y amor propio en redes

La actriz Irina Baeva es una de las figuras más atractivas de la televisión mexicana, su presencia en distintas telenovelas la ha colocado como una de las favoritas del público, tanto por su talento y su aspecto físico.

Sin embargo, aunque la actriz de El Dragón: el regreso de un guerrero, parece ser una mujer muy segura y "perfecta" al cumplir con los estándares de belleza. Irina compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram con un importante mensaje.

Aunque Baeva, quien está próxima a casarse con Gabriel Soto, suele compartir imágenes en donde se le ve muy sexy; ahora, la actriz decidió hablar sobre las "imperfecciones" que la han hecho evitar compartir cierto tipo de contenidos.

Para la protagonista de Amor dividido fue importante hablar sobre las fotos que ha decidido no publicar, porque no "se ve lo suficientemente alta", o por qué su nariz está "roja".

"Estaba buscando en mi carrete unas fotos divinas de @luisdelaluz (que ya las posteo en estos días) y me encontré todo esto UNPOSTED. Y me quedé pensando porque nunca puse estas fotos por acá… y ya me acuerdo porque" inició la rubia.

"Ahí les va — que porque no salí lo suficientemente alta, que porque no aesthetic, que porque no sonreí, que porque sonreí demasiado, que porque la cara se me ve rara, que porque la nariz roja, que porque se me ve todo demasiado, que porque demasiado posada, ahora hay que hacer como que natural, que porque demasiado editada, ahora no se editan, que porque tan poco editada, no resaltan los colores bla-bla-bla. ¡Qué horror! ¿Quién nos mete en la cabeza todo esto?", cuestionó la estrella de Pasión y Poder.

"La vida es tan bonita, y nuestros momentos así como salgan son tan bellos que qué más da, si se ve poco o mucho, si demasiado editado o poco, si salimos raros, altos o bajos, con nariz roja, ojos cerrados, o AESTHETIC o no. Así que aquí mi UNPOSTED no AESTHETIC, con cara rara y todo lo anterior. Porque #selflove . Así mi reflexión de hoy", finalizó Irina.