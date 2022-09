Iré a los juegos de París, no sé si como atleta o como público: Simone Biles desde México

Simone Biles está en México.

La máxima galardonada por su desempeño en la gimnasia artística, fue recibida con los brazos abiertos por quienes son unos de los estudiantes más destacados del país, los 10 mil becarios de Fundación TELMEX Telcel, quienes recibieron de la propia voz de la destacada atleta, lo que es enamorarse y divertirse de su profesión.

Biles, habló con los mexicanos sobre el compromiso que se tiene con la excelencia.

“Tiene que ver con la mentalidad, ¿hasta dónde puede llegar? Entonces yo invento nuevos saltos. Implica empujar los límites. Hay que trabajar, hay que empujarse. Muchas personas me preguntan por qué sigues, pero quiero ser mejor porque es divertido y emocionante, porque nuestra mente es poderosa, nuestro cerebro, yo creo otras chicas saliendo adelante, por qué yo no lo voy a hacer”.

Inevitablemente, se habló del tema de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde puso como prioridad su salud mental antes que competir, mencionó que en ese momento sintió que estaba cargando el peso del mundo en sus hombros.

“Pienso que para regresar a ese momento había muchas cosas fuera de la norma, no era normal, había confinamiento. En la gimnasia pierdes la orientación, estás desconectada, entonces si yo sabía qué dirección, y decidí poner distancia por mi salud, no me sentía desesperada porque las chicas podían muy bien sin mí, tenía que recordarles que también son las mejores del mundo. Por eso salí de las últimas finales. Está bien no sentirse bien, no hay vergüenza, puedo pedir ayuda. Al final la mente es tan poderosa, pero al final del día me di cuenta cuántas personas reciben ayuda, cuántos son sinceros con lo que les está pasando, y espero que más atletas escuchen a sus cuerpos y se cuiden a sí mismos”.

Sin embargo, su presencia como competidora para las olimpiadas de París 2024 no está definida por el momento.

“Voy a estar en París, no sé si como atleta o como público. Realmente voy a tratar de seguir, es la respuesta que tengo ahorita”.

Simone Biles también detalló su situación emocional en estos momentos.

“Estoy aquí, eso me hace muy feliz, estoy muy inspirada. Estoy muy bien, sigo con mi terapia y eso me ayuda desde Tokio. He recuperado mi salud, me siento mucho mejor, gracias por hacerme la pregunta”.

