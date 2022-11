Invitan a torneo de golf 'Sonrisa Azul'

El golf lagunero volverá a pintarse de azul en pro de una causa social, al celebrarse la edición 2022 del Torneo de Golf ‘Sonrisa Azul’, que tendrá como sede el magnífico campo del Club Campestre Torreón.

Crear conciencia y sensibilizar a la sociedad lagunera sobre el trastorno del autismo, en especial en la etapa infantil, es el objetivo de este torneo que se juega en la amigable modalidad ‘A Go – Go’ y se disputará el próximo viernes 18 de noviembre. Los pormenores del certamen fueron dados a conocer ayer, mediante conferencia de prensa que fue encabezada por Mónica Martínez y Fernando Vázquez Camacho, representantes de la Fundación Sonrisa Azul, principal beneficiaria de lo recaudado en el torneo.

En base a la labor de la Fundación Sonrisa Azul, se ha acrecentado la sensibilidad de los laguneros desde hace seis años en que se realiza este torneo de convivencia, sin embargo, aún hay mucho por hacer y es por eso que se ha pugnado por continuar con la realización del peculiar certamen que en cada una de sus ediciones ha tenido cupo lleno y se espera que este año no sea la excepción.

Podrán participar golfistas aficionados infantiles, juveniles, damas y caballeros; los golfistas profesionales también pueden participar, pero no tendrán derecho a los premios de O´yes y Hole in One, además de que su equipo no puede aspirar a ganar la competencia. Se jugará con el hándicap registrado el 1 de noviembre en su club local, la Federación Mexicana de Golf o el sistema SPEI, el hándicap máximo individual será de 33 y cada foursome debe tener un hándicap mínimo de 54 en conjunto.

Entre los premios a repartir, se cuenta con una camioneta BMW para quien logre embocar un Hole in One u “Hoyo en uno”, además de atractivos obsequios en una rifa para todos los participantes, quienes podrán llevarse artículos de golf, estancias en hoteles de diversos destinos, cupones para alimentos, vales para uso de renombrados gimnasios y clubes, entre otros.

Como es una tradición, los golfistas deberán jugar cuatro hoyos con distintas dinámicas que les permitirán tener una experiencia vivencial de la manera en que perciben el mundo los niños y las personas que viven con Trastorno del Espectro Autista. Las dinámicas van desde ejecutar el drive de salida usando unos guantes de instalador de gas, utilizando unos audífonos que despliegan sonidos ambientales a niveles altos, hasta realizar el golpe haciendo equilibrio sobre una tabla.

El cupo máximo es de 144 jugadores y ya se han registrado alrededor de 25 equipos, por lo que restan pocos lugares y se mantiene un precio especial más bajo para las damas.