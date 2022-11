Investiga CDHEC violencia a migrantes por parte de elementos de la PEC

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), abrió una investigación de oficio del caso de los tres migrantes que fueron agredidos por elementos de la Policía Especializada de Coahuila (PEC). Ya se solicitó el informe correspondiente a la Secretaría de Seguridad en el Estado, de la que depende la corporación, a fin de conocer lo sucedido.

Hugo Morales, presidente de la CDHEC, detalló que se cuenta con un plazo de 45 días para integrar dicha investigación, a partir de que se tiene conocimiento de lo sucedido. Sin embargo, debido a la naturaleza de la presencia por la región de los migrantes, resulta complicado.

Por su parte, la segunda visitadora de la CDHEC con sede en Torreón, Aurora Galindo, explicó que los migrantes dejaron la ciudad para continuar con su viaje de forma inmediata, sin embargo, al considerarse como un hecho que agravia a la sociedad, se continúa con las investigaciones.

Dijo que el acercamiento que se tuvo fue con una religiosa del Centro de Día, quien detalló que los afectados no fueron detenidos por los uniformados, pero el hecho del que fueron víctimas se considera para la Comisión como una retención ilegal.

"Esta semana mandamos la solicitud de informe a la Secretaría de Seguridad Pública en Saltillo, lo mandamos por correo y les damos cierto tiempo para que rindan informe", detalló, pero debido a la naturaleza del caso, se les brindó un plazo máximo de 5 días para dar los detalles de lo sucedido ese 5 de noviembre.

"Ellos tienen derecho a una prórroga, aunque tentativamente se vence el plazo el próximo lunes", detalló.

De acuerdo con el presidente de la CDHEC, este tipo de casos no son tan frecuentes, aunque indicó que hace algunas semanas, se presentó un caso de agresiones en el municipio de Piedras Negras.

"No es frecuente, no hay que decir que no sucede pero no es frecuente estadísticamente, porque hay que recordar que las personas migrantes, la condición en la que se encuentran de irregularidad de su internamiento, muchas veces lo que pretenden es continuar su camino; nosotros lo que estamos haciendo es tratar de acercarnos a ellos para poder conocer los hechos y para acercarnos a la comunidad migrante, lo hacemos a través de las casas de migrantes particularmente", dijo Hugo Morales.