Inunda drenaje a Nuevo Zaragoza en Torreón

Habitantes de la colonia Campo Nuevo Zaragoza de Torreón se dicen "desesperados" ante la inundación de aguas putrefactas que se registra en su sector desde hace semanas, señalan que los olores a heces fecales se perciben día y noche, aumentando diariamente y sin que las autoridades municipales brinden una solución en el corto plazo.

Se informó que en el sector colapsó un drenaje desde hace semanas, lo que ha derivado en brotes de aguas negras sobre las calles Campo de Violetas, Campo de las Flores, Campo de Jazmines y otras más, lo que a su vez ha provocado acumulaciones a las afueras de las viviendas, que ponen en riesgo la salud de los habitantes, especialmente de menores, personas con enfermedades crónico-degenerativas y de la tercera edad.

"Está horrible, todo el día me duele la cabeza de estar oliendo esto y no nos dicen nada, mi esposa ha hablado ya mucho al Simas y nada más nos dicen que ya están checando, aquí pasan en el carrito luego a revisar y no ganamos nada con eso, puro gasto de gasolina, allá los trabajadores del drenaje se la pasan sentados, la máquina ni la mueven... A lo mejor quieren que vayamos a cerrar el bulevar, que vayamos a presidencia a buscar al alcalde, que venga y vea lo mal que estamos viviendo", reclamó Jesús García, quien habita en Campo de Jazmines.

TERRENO CONVERTIDO EN PANTANO

Otros vecinos señalan que, pese a las acumulaciones de agua putrefacta a las afueras de sus casas, lo peor se vive en otro punto, en el terreno de captación pluvial de la calle Campo de Las Violetas, mismo que hasta este miércoles 7 de junio lucía ya completamente inundado.

Del lugar se desprenden no solamente fuertes olores a drenaje, sino también fauna nociva y humedad que ha comenzado a invadir algunas banquetas de viviendas cercanas.

"Mientras si son peras o son manzanas, a mí me sigue saliendo agua negra afuera de mi casa, no podemos vivir así, se ven los Vactor ahí pasando y pues no hacen nada, a mi ya no me interesa si es culpa de Zermeño o de Riquelme, yo estoy pagando mi recibo y quiero que me resuelvan ya, póngale ahí por favor que ya queremos una solución", reclamó otro de los habitantes de la calle Campo de Las Violetas.

Cabe recordar que los problemas en ese punto de Campo Nuevo Zaragoza no son nuevos, desde hace años los drenajes en la zona han ido colapsando debido a factores como la falta de mantenimiento, aunque en los casos de brotes masivos se tiene coincidencia con el registro de precipitaciones.

