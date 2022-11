Intercambia su arte por juguetes

A cambio de un juguete o ropa nueva para niño y niña, Ernesto Martínez regalará su arte en la piel para quienes deseen sumarse a la causa para esta Navidad. Es a través del tatuaje como buscará hacer sonreír a los pequeños que menos tienen, tanto de colonias populares como de casas hogar e incluso para los que se encuentren en la cama de un hospital.

Es tatuador profesional con varios reconocimientos internacionales, y como desde hace cinco años, compartirá lo que más le apasiona, con la idea de ayudar.

Del 14 al 24 de diciembre de este 2022, Ernesto cambiará un tatuaje de máximo 10 centímetros con un costo de 800 a mil pesos, por un juguete o ropa con un valor mínimo de 300 pesos, para entregarlos el próximo 25 de diciembre. Las citas para hacer válido el tatuaje, cuyo diseño será libre, se abrirán a partir del 1 de diciembre.

"A mí me cambió la vida el tatuaje", dijo emocionado el artista de la tinta, por lo que su deseo es compartir la satisfacción que ha dejado en él. Y es que gracias al arte, ha logrado viajar a lo largo del país, así como a los Estado Unidos y en el 2023, buscará participar en una Expo en Colombia.

Desde su establecimiento, ubicado en la colonia Roberto Fierro de Gómez Palacio, Ernesto recordó que desde los primeros dos años la respuesta fue muy buena, tanto que logró repartir más de 800 a 900 juguetes más ropa, que la gente entregó incluso sin que fuera necesario tener a cambio su tatuaje. Para el tercer año, recibió un traje de Santa y desde entonces lo porta para hacer la entrega de todo lo recibido previo a la Navidad.

"El mero 25 me visto, barba botas, todo, y me voy casas hogar, hospitales, colonias, muchas de las veces la misma gente me manda mensaje para decirme de un caso especial", comentó mientras realizaba un diseño en el brazo de una mujer.

Como parte de su dinámica de entrega, dijo que de acuerdo al lugar y a la necesidad de cada pequeño, les pide que metan sus manos en las bolsas de juguetes y todo lo que logren juntar es para ellos, y a veces, lo hace dos o hasta tres veces, "les doy a manos llenas", dijo orgulloso el profesional de la tinta.

Su apoyo no solo se entrega en las colonias u hospitales de Gómez Palacio, sino también de Lerdo, Torreón o donde se necesite, dijo Ernesto, quien ha dedicado 22 años de su vida al tatuaje.

"Me divierto como enano", compartió con emoción, al recordar las ocasiones en las que con ayuda de Óscar, su hijo mayor, recorre la región para hacer entrega de los juguetes que la gente entrega para recibir su tatuaje a cambio o simplemente para sumarse a la causa.

Los interesados en conocer su arte, podrán dirigirse a calle Santiago Muñoz número 110 de la colonia Rodolfo Fierro en Gómez Palacio o bien, comunicarse al 87-13-37-61-29.