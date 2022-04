'Intentamos llevarla con bien'; joven asegura que amigas de Debanhi 'no quisieron' que la llevaran a su casa

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, hoy podría estar con bien en su casa y no desaparecida; pero sus amigas se negaron a que asistentes a la fiesta que se realizó en la quinta Villa Montijo, la llevaran a su casa.

Así lo señaló en un video que compartió en redes sociales, una joven identificada como Stephanie, quien comentó en un clip, "no he dejado de pensar en el caso de Debanhi, estoy segura de que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla".

Agregó, "inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa, para que estuviera a salvo; insistí con sus amigas, que sí tenían un método seguro para llevarlas a su casa, y ellas insistieron que efectivamente sí, que alguien de confianza iba a pasar por ella".

Por eso, reiteró, "Debanhi no estuvo sola, pudo haber estado a salvo, hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa; sin embargo, sus amigas no quisieron, (dijeron) que alguien de confianza iba a pasar por ellas, y esto no fue así, o sea, ella no estuvo sola, hoy nos falta ella, y es indignante ver que ella estuvo tan cerca al alcance mío de poderla ayudar, de que ella pudiera estar en su casa ahorita y que sus amigas no hayan querido que las ayudáramos en el estado en el que estaba".

Debanhi Susana, está desaparecida desde el sábado en la madrugada, luego de acudir a una fiesta en una quinta que se localiza en la colonia Nueva Castilla, a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.

Horas después de que no llegara a su casa, su familia y amigos iniciaron la búsqueda en lugares aledaños, y desde el domingo participan también efectivos de Fuerza Civil y Ministeriales, sin resultados hasta el momento.

Presuntamente, tuvo una discusión con sus amigas, quienes optaron por irse en un taxi que solicitaron y llamaron a un conductor "de confianza" para que pasara por Debanhi, pero al supuestamente discutir con el taxista, este la bajó a pocos metros, en un lugar despoblado, a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, y le tomó una fotografía con su celular para avisar a las amigas de la joven hasta hoy desaparecida.