Integran video de venezolano en oficio

Manuel Isaac López Soto, titular de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), dio a conocer que tras difundirse un video de un migrante venezolano herido de bala, donde señala haber sido agredido por un elemento de la policía municipal, el material será integrado a la queja que se inició de oficio.

Refirió que están pidiendo a la presidencia municipal de Piedras Negras se les rinda un informe preliminar, además de dar a conocer que a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila le están requiriendo copia de la carpeta de investigación que han iniciado.

"Sí, se dio a conocer este video en los medios de comunicación, ya lo hemos contemplado para incorporarlo a la queja que iniciamos de oficio. La queja sigue en trámite, vamos a incorporarlo y se va a tomar en cuenta lo que allí manifiesta, cuando se resuelva", indicó el ombudsman.

Precisó que dicho video se incorporará para su estudio al expediente de la investigación de oficio que inició la Tercera Visitaduría de la CDHEC; para en su momento, emitir una resolución.

Respecto a lo que el joven venezolano manifiesta en el citado video que se difundió a través de la plataforma de Tik Tok, donde señala que fue incomunicado, López Soto recordó que personal de la institución a su cargo lo visitó y pudieron hablar con él.

"No se nos prohibió la entrada, se nos permitió. Tal vez porque la institución es, precisamente la que vela por estas situaciones, pero ya no sabemos; él no expresó algo así, a lo mejor por temor, si estaba siendo impedida la entrada a personas que quisieran visitarlo, su esposa o alguna otra persona", indicó el Tercer Visitador de la CDHEC.