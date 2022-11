Instituto 18 de Marzo, inconforme con nombramiento

La Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED) hizo algunos nombramientos en la región Lagunera, específicamente de directores y rectores de instituciones educativas. Sin embargo, hubo inconformidad entre personal docente del Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio, pues señalaron que el gobierno nombró a Jesús Orozco Rodríguez como director pero no se hizo lo propio en la División de Estudios Superiores.

Rubén Darío Carranza, uno de los maestros inconformes dijo que en las redes sociales de la SEED, primero se había anunciado que Orozco Rodríguez había tomado protesta como director de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo pero que minutos más tarde se corrigió y se informó que sería director del Instituto, en el nivel secundaria y preparatoria.

Mencionó que cuando solicitó el nombramiento a la Subsecretaría de Educación Media Superior le dijeron "que había un error de nombre". Aclaró que no tienen nada en contra del maestro Jesús Orozco Rodríguez pero que piden haya "piso parejo" pues son cuatro años los que debe durar un director en el cargo y la profesora Claudia García apenas tenía uno al frente de la dirección del Instituto 18 de Marzo. En la División de Estudios Superiores, mencionó que ya se cumplieron cinco años en la dirección.

"Sabemos que vienen los cambios en la estructura del equipo del gobernador Esteban y él tiene facultades para nombrar al director. El detalle es que el maestro Jesús Orozco venía para nombrarlo como director de la División de Estudios Superiores, su nombramiento salió con ese nombre, resulta que allá se opusieron en la división y como ya no quisieron tener ninguna dificultad para no contravenir una orden del gobernador pues entonces nos lo mandan al Instituto. Como se opuso el secretario general de la sección 44 por eso no lo mueven y no lo mandan acá, '¿Porqué la División de Estudios Superiores no tuvo cambio cuando se supone que ya está vencido el periodo?".

Finalmente, un grupo de inconformes dijo que si esta situación no se resuelve, el próximo martes tomarán algunas acciones.