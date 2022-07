Instalan Red de Participación Ciudadana en Torreón

Se instala Red de Participación Ciudadana en Torreón con un total de 16 asociaciones que pertenecen a la región Laguna, a la que se sumarán 15 más este viernes en Saltillo, para un total de 32 miembros.

Yolanda Guadalupe Montes Martínez, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en Coahuila, dijo que el objetivo de esta Red es sistematizar y organizar la participación en torno a los objetivos que ha planteado el sistema en torno a su política estatal anticorrupción.

"Lo que se pretende, a partir de aquí, es involucrar a todos estos actores en la implementación de la política pública, es decir, proyectos concretos que nos ayuden a atacar los 35 temas que esta política propone para acabar con la corrupción", comentó. De esta forma, consideró que la función primordial de la Red será incidir en la agenda pública y colocar temas que son del interés de estas asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, universidades y colegios de profesionistas.

ACOMPAÑAMIENTO

En términos del acompañamiento que tendrá esta Red, recordó la consejera que la Política Nacional Anticorrupción promulgada por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue un documento de referencia que no solo tardó un tiempo excesivo en aprobarse, sino que no tuvo aplicación práctica; que las instituciones que conforman el SNA no cumplieron con sus mandatos constitucionales y legales a cabalidad; y que, dado el conjunto de desviaciones observadas, la implementación del SNA no correspondió con los fines que se plasmaron en su diseño original, reproduciendo la fragmentación de esfuerzos entre las instituciones que lo conforman.

Carlos Rangel Orona, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, destacó que hay avances en la política anticorrupción en Coahuila, pues el documento se encuentra actualmente en la fase de desarrollo del plan de implementación. Consideró que se ha entendido que se debía avanzar, en paralelo, en el diseño y planificación de esta política, así como en la puesta en marcha que estaría en concordancia con el documento rector.

Mencionó así el programa de los 100 días, el diseño de un estándar de competencia para la Ley de Responsabilidades Administrativas, la metodología para la participación ciudadana, el tablero de seguimiento de los órganos de control interno, como algunos ejemplos. Señaló que estos temas están en sintonía con la política anticorrupción y con las organizaciones participando activamente en ello.