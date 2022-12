Instalan módulo fijo de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital General de Torreón

Todo este mes de diciembre habrá un módulo permanente en el Hospital General de Torreón para vacunar contra el COVID-19 a niños y niñas de 5 a 11 años que requieran la primera o segunda dosis.

La atención será en modalidad peatonal, en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, según informó la coordinadora regional de los Programas para el Desarrollo, Cintia Cuevas Sánchez.

Por su parte, el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, hizo la invitación a los padres de familia para que aprovechen el lote de vacunas que estará disponible durante todo el mes de diciembre en este centro hospitalario.

El funcionario indicó que en el Hospital Militar Regional están en resguardo alrededor de 13 mil dosis para los menores de los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, que estén en rezago. .

"Ahorita tenemos esta oportunidad de proteger a los pequeños y ojalá puedan aprovecharla. Hay que recordar que la pandemia aún no termina y que esta población es vulnerable", señaló.

INFLUENZA

En cuanto a la vacunación de la influenza, informó que la campaña que arrancó en el mes de noviembre de 2022 se extiende hasta el 31 de marzo del próximo año, y tiene como una meta la aplicación de cerca de 46 mil dosis en la Jurisdicción Sanitaria 6, de las que se han aplicado 28 mil 600.

"Éstas nos han estado llegando por remesas, y hay una excelente respuesta de la gente, porque la siguen solicitando", dijo.

Las personas interesadas en recibir la vacuna contra la Influenza pueden acudir a los Centros de Salud y a Hospitales Generales e Integrales.

Bernal Gómez pidió a la población que, ante estos cambios bruscos de temperatura y la entrada de los siguientes frentes fríos en la región, apliquen sus vacunas correspondientes, ya que las enfermedades respiratorias son muy comunes.

"Vienen fechas importantes de celebración y los invitamos a que, si no tienen a qué salir, sobre todo la población vulnerable, no lo haga. En dado caso de estar en el exterior, abríguense adecuadamente; consuman frutas y verduras ricas en vitamina C, y hay que hidratarse correctamente", concluyó.

Prevención

Llaman a vacunación.

* Las autoridades de salud estatales piden a los padres de familia vacunar a los niños y niñas de 5 a 11 años que se encuentren en rezago.

* También hacen un llamado a aprovechar las vacunas contra la Influenza que se tienen disponibles en la región Lagunera.

* La Secretaría de Salud de Coahuila destacó que se deben tomar precauciones durante esta época decembrina, ya que hay más riesgo de contraer alguna enfermedad respiratoria.