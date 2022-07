Innovan con barbacoa empacada, orgánica y libre de sellos

Fabiola y Manuel son un matrimonio emprendedor que desde hace 14 años se dedican a la venta de barbacoa y su producto se ha posicionado en el gusto de los laguneros, por lo que hoy buscan innovar con una presentación de empacado al vacío, a fin de que las familias puedan disfrutarla en el momento que deseen.

Fabiola Ríos Huerta y Manuel Gregorio Monreal Algarate son los creadores de Barbacoa Villa, que cuenta con tres puntos de venta en Torreón, con muy buena aceptación, de modo que buscan llegar a más hogares con la alternativa de empacarla, pues se distribuiría en tiendas de autoservicio, comenzando en Francisco I. Madero, para luego extenderse a más negocios.

"Es un producto muy práctico, tiene un sabor delicioso, está excelente para reuniones familiares, con amigos, la resaca de los domingos, cuando se levantan tarde y ya no alcanzan barbacoa temprano, para llevarla a otras ciudades, está empacada especialmente para que no se descomponga el producto, puede ser trasladada sin ningún problema, ya sea congelada o refrigerada", comenta Fabiola.

Manuel señala que lo que distingue su producto es que utilizan carne 100 por ciento orgánica, libre de cualquier proceso, va de la res a la barbacoa y el estudio requerido para su etiquetado lo avala, pues indica que no tiene agua y se le apuesta al sabor de la carne, que se surte directamente con ganaderos de Zacatecas.

(VERÓNICA RIVERA)

“Aquí, en Torreón, existen muchas barbacoas, pero la nuestra es libre de sellos, no tiene exceso de grasa ni exceso de sodio, ni de azúcares, es barbacoa dirigida a personas que se cuidan, en el empaque viene la leyenda de que este producto no contiene sellos”, dice Fabiola.

En la venta de fines de semana, el negocio abre remolques en la colonia Pancho Villa, de ahí el nombre, además del fraccionamiento Viñedos y los jueves en el tianguis de Fovissste.

Para Manuel, la pandemia ha sido muy complicada, como para todos los negocios en general, pero aseguró que se tiene confianza en la calidad del producto, que resulta muy práctico para consumir a cualquier hora, cualquier día, en la comodidad del hogar. En este sentido, el nuevo empaque se acopla muy bien a las necesidades de la pospandemia, donde hay familias que aún prefieren guardarse o no comer fuera por temor a los contagios de COVID-19.

Como consejo para los emprendedores que no se animan a innovar o a iniciar su negocio, Fabiola indica que el miedo es un factor que siempre va a existir, por lo que es importante tener confianza en su producto o servicio, y lanzarse.

“El miedo siempre va a ser nuestro compañero, pero tenemos que lanzarnos así, con todo y miedo, confiar en el producto que estás lanzando y de la mano de Dios, siempre encomendándote en cualquier proyecto”, comentó.

No obstante, la emprendedora aclara que es más fácil ser empleado que ser emprendedor.

“Que tome en cuenta que, al ser emprendedores, no se trata solamente de ser patrones y mandar, ser emprendedor es un gran compromiso y es mucho más trabajo, si piensan emprender por no trabajar tanto, eso no es cierto, es un gran compromiso y mucha responsabilidad”, explicó.