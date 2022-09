Iniciativa del PRI sobre Guardia Nacional afecta a coalición Va por México, dice Santiago Creel

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, afirmó que la iniciativa del PRI para que la Guardia Nacional permanezca en las calles hasta 2028, sí está afectado a la coalición de Va por México.

Entrevistado al interior del recinto Legislativo de San Lázaro, el legislador panista evitó dar su postura al respecto, pero aclaró que su dirigencia ha sido firme en ese aspecto.

"Claro que está afectando, y justo porque está afectando ha habido estos pronunciamientos por parte de las dirigencias de ambos partidos. Usaremos este tiempo para intensificar el diálogo, pero por ahora, los integrantes del PAN y PRD han rechazado esa iniciativa", puntualizó.

El diputado señaló que, entre los argumentos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para promover el proyecto, destaca que las y los gobernadores necesitan a las fuerzas armadas; sin embargo, sostuvo que los mandatarios locales del PAN no respaldan dicha estrategia.

"Los gobernadores del PAN no lo respaldan, nosotros hablamos con ellos sobre este tema previo a la moratoria constitucional y sí cerraron filas para la no militarización", detalló.

Finalmente, indicó que su trabajo como Presidente de la Mesa Directiva será promover el diálogo, y recordó que la moratoria constitucional no quiere decir que no se va a legislar en otros temas.

"Esa moratoria no quiere decir que no íbamos a legislar, sería totalmente absurdo, sería antinatura, lo que quería decir es que íbamos a rechazar las iniciativas que tuvieran que ver con la militarización del país y las que afecten la autonomía del INE. Esta no es parte de la moratoria, y en ese contexto está el debate interno, ya los dirigentes del PAN y PRD manifestaron sus posturas y nosotros estaremos intensificando el diálogo para dar una solución", concluyó.