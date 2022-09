Inician desfogue controlado de la presa Francisco Zarco

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició el desfogue controlado de la presa Francisco Zarco. La proyección es reducir el almacenamiento de 98 a 80 por ciento (%), al dejar correr un volumen por el río y sostenerlo en la represa de San Fernando, en Lerdo.

Debido a las precipitaciones de las últimas semanas en la cuenca alta y media del río Nazas, a partir de las 13:00 horas del jueves, se abrió la obra de toma de la presa Francisco Zarco, con un gasto de 50 metros cúbicos por segundo (m3/s), con el objetivo de disminuir su nivel de almacenamiento y tener una mayor capacidad de control de las aportaciones que se presenten.

La Conagua detalló que la presa Lázaro Cárdenas, "El Palmito", cuenta con capacidad suficiente para almacenar y controlar las lluvias previstas para los próximos días, por lo que no se prevé desfogue de la misma.

La presa Zarco o Las Tórtolas, cuya función es derivadora, no recibe actualmente ningún gasto de El Palmito, sino que ha habido aportaciones importantes de las lluvias, escurrimientos que han incrementado el nivel del agua.

En años anteriores, el área técnica de Conagua esperaba a que se alcanzara el 100% del NAMO para programar extracciones, pero el argumento para iniciar con anticipación la descarga es que se busca mantener gastos mínimos, controlados y que no signifiquen un riesgo para las comunidades aledañas al río.

Mediante un comunicado, Conagua informó el miércoles que no era necesario desfogar agua de la presa Francisco Zarco, pues se encontraba al 89%, sin embargo, ayer el almacenamiento prendió las alarmas en la dependencia, que cambió de opinión. El año pasado, en estas mismas fechas, se tenía un almacenamiento equivalente al 73.92%.

El NAMO es el nivel manejable, por lo que alcanzar un 100% no significa que el vaso ya esté lleno, sino que es necesario el desfogue.

El volumen total de las presas es superior al que establece el NAMO, por lo que aún cuando presentaran un 100% de almacenamiento, no significaría que están totalmente llenas, sino que han alcanzado el nivel ordinario. La capacidad total de las presas es de 4,278 Mm3 en El Palmito y 383 Mm3 en Las Tórtolas.

CONFIRMAN AUTORIDADES

La mañana de ayer, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que el desfogue de la presa Francisco Zarco era inminente y que se coordinaría con los alcaldes de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que se abriría el caudal de manera controlada y que en ese sentido tomarían las previsiones correspondientes, pues el río colinda con muchos corrales de traspatio de Lerdo. "Hasta ahorita tenemos contemplado que se va a derivar agua sobre el lecho del río Nazas", comentó Martínez Cabrera, quien mencionó que las comunidades como Los Ángeles, 6 de enero, La Loma, parte de La Goma, son las más cercanas.

Por su parte, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, pidió a la ciudadanía que no se 'apanique' por el volumen de agua, pues no representa un peligro en este momento.

"Que la ciudadanía no se altere, que no se 'apanique', no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que el agua no va a llegar ni al Puente Plateado, esa es la situación, entonces no hay nada de peligro. Que la ciudadanía esté tranquila, esté pendiente nada más porque no va a pasar absolutamente nada en ese tema de Conagua y no va haber ningún problema", dijo la alcaldesa, quien mencionó que al medio día de ayer la presa estaba al 98.57% su capacidad y que a la 1 de la tarde se abrirían 4 compuertas con un gasto de salida de 50 m3/s y que regularmente cuando se abren las compuertas para riego son alrededor de 100 m3/s.

Daniel Ríos Reyna, subdirector de Gestión Integral de Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Durango y coordinador Región Laguna (CEPCED), pidió a la ciudadanía mantener la calma y dijo que se espera que el volumen referido "sea absorbido por el lecho del río Nazas" y también dijo ayer que "se espera la presencia del agua en la presa derivadora de San Fernando para mañana por la mañana (es decir hoy), para adentrarse a la zona conurbada de La Laguna".

Pidió a las personas que habitan muy cerca de los lugares por donde llegará el agua que, en caso de ser necesario, se resguarden en casa de algún familiar o acudan a los albergues.

Capacidad

* Ayer la presa reportó un almacenamiento de 304 millones de metros cúbicos (Mm3), lo que equivale a un 98.57 por ciento de su Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO), por lo que Conagua consideró arrancar con el desfogue de agua.

* En lo que corresponde a la Lázaro Cárdenas, conocida como El Palmito, presenta un almacenamiento de 2,098 Mm3, el 75.73 por ciento de su NAMO, ya que recibió aportaciones por 163 Mm3 en las últimas 24 horas. El año pasado, en estas fechas, el volumen era de 54.66 por ciento.