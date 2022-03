Inicia tercera semana de pretemporada de Unión Laguna

Con el arribo de los pitchers Jordan Guerrero y Alejandro Chavarría a la pretemporada Guinda se puso en marcha la tercera semana de trabajos de los Algodoneros en el Estadio de la Revolución.

A casi dos semanas de iniciar con los juegos de preparación, la novena al mando de Óscar Robles, continúa trabajando de manera intensa, con la intención de llegar en óptimas condiciones, a la previa de la campaña 2022 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).Se esperaba para ayer el arribo a la Comarca del taponero dominicano Jenrry Mejía, para reportar este martes a los trabajos, por lo que la presencia de lanzadores y receptores de la escuadra lagunera, es cada vez más nutrida.

Entre miércoles y jueves, Robles tendrá ya trabajando al grueso de los infielders y jardineros, para comenzar a ponerse a tono con el bat, rumbo al "Opening Day" que tendrán los laguneros en Saltillo, el próximo viernes 22 de abril.

La escuadra lagunera se mantendrá trabajando martes y miércoles a partir de las 10 de la mañana, para luego a partir del jueves, iniciar en punto de las 9:00 horas.

De tercera al montículo

El lanzador hidrocálido de 22 años de edad, Valentín de Luna, es de los elementos jóvenes que tiene la oportunidad de repetir con Algodoneros. Debutó en 2021 y ya tuvo un par de aperturas, además que trabajó fuerte durante la pasada Liga Invernal.

"He estado trabajando mucho en el acondicionamiento físico, en mi mecánica, en los pitcheos, ya llegué preparado para esto" enfatizó el nacido en Aguascalientes.

Además platicó lo vivido el año pasado con la novena guinda: "Me sentí muy contento cuando me dieron la oportunidad de abrir un juego, me subí a la loma a hacer lo que sabía, a tirar strikes y gracias a Dios, me fue bien".

Cabe recordar que De Luna llegó en el 2019 a la Academia del Unión Laguna, desempeñándose como tercera base, aunque rápidamente le detectaron su mayor fortaleza.

"Jugaba tercera base y un día en la Academia me subieron a la loma y vieron mi velocidad y me dijeron que si podía ser pitcher, iba a llegar más rápido, y aquí estamos ahora", indicó.

Por último, dijo que al igual que el resto del conjunto algodonero, tienen como META el campeonato, aunque deben ir paso a paso, labrando un largo camino durante la campaña.