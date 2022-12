Inicia Navilandia 2022 con shows artísticos y culturales en Saltillo

Este jueves 1 de diciembre dará inicio Navidalia 2022 donde mujeres emprendedoras ofertarán sus productos y servicios y donde además se contará con diferentes shows artísticos y culturales para toda la familia.

Navidalia se realizará en el estacionamiento de Parque Centro, ubicado sobre el bulevar Galerías.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que en Navidalia se llevará a cabo el taller de creación plástica “Viva la Navidad” para realizar una tarjeta navideña; será este jueves de 16:00 a 17:30 horas y está dirigido a mayores de 6 años.

Este mismo jueves 1 de diciembre, a las 17:00 horas, se presentará el grupo de la Academia My Move Dance Studio; a las 17:30 horas habrá Cuentacuentos Navideños; y a las 18:00 horas el “Concierto Navideño” con la participación del Coro del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, dirigido por el maestro Eduardo Figueroa Orrantia.

También el viernes

Para el viernes 2 de diciembre se contará con la participación del Ensamble de Flautas de la Escuela Superior de Música de la UA de C a las 17:00 horas con piezas navideñas “Una Flaustística Navidad”; y a las 18:00 horas se presentará la pastorela “El diablo no es como lo pintan”, con la Compañía de Teatro de la UA de C, dirigida por el maestro Juan Alberto Pérez.

El sábado 3 de diciembre a las 17:00 horas se presentará el grupo de danza Be Dance Kids y a las 17:30 horas el grupo de guitarra, ambos del Biblioparque Sur; y a las 18:00 horas se presentará el Coro del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, dirigido por el maestro Eduardo Figueroa Orrantia.

El último día de actividades de Navidalia, el domingo 4 de diciembre, a las 17:00 horas se presentarán fragmentos de “El Cascanueces” con los alumnos de ballet clásico del Centro de Estudios Dancísticos del Instituto Municipal de Cultura, dirigidos por el maestro Rodolfo Moreno.

Y para cerrar se presentará a las 18:00 horas el coro de la Secretaría de Cultura de Coahuila dirigido por la maestra Teresa Guillermo.