Inicia elección en La Laguna para renovar dirigencia de las Secciones 35 y 38 del SNTE

Este viernes, dio inicio el proceso de elecciones para renovar las Directivas Sindicales de las Secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2022 al 12 de diciembre de 2026. El magisterio en su mayoría de Coahuila y en menor proporción de Durango, por primera vez tendrán la oportunidad de elegir a los nuevos representantes sindicales a través del voto libre y secreto. Anteriormente, se hacía a través de delegados.

Tan solo en la Sección 35 se cuenta con un padrón de 22 mil 389 trabajadores de la educación de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango. La elección inició a las 9 de la mañana, aunque algunas de las 133 Asambleas Delegacionales Electivas (ADE) presentaron retrasos en su apertura. Como, por ejemplo, en la casilla instalada en la escuela primaria general "Año de Juárez" de Torreón, que comenzó con la recepción de votos 20 minutos después.

En otros planteles educativos como en la escuela secundaria técnica No. 68 "Jaime Torres Bodet" de Gómez Palacio, el proceso inició en tiempo y forma, aunque los trabajadores de la educación iban llegando a "cuentagotas".

Donde hubo un mayor número de participación durante los primeros minutos fue en el Centro Psicopedagógico "Jean Piaget" de Gómez Palacio.

Hubo otros lugares en donde los representantes de casillas o miembros de la Comisión Nacional Electoral no permitieron a los medios de comunicación captar imágenes del proceso electoral. Tal fue el caso de la escuela secundaria general No. 13 del ejido La Unión de Torreón. El presidente de la ADE, Luis Roberto Garza Gómez, no permitió el acceso. Lo mismo sucedió en la escuela secundaria técnica No. 13 "Emiliano Zapata" del ejido La Concha de Torreón.

El proceso concluirá a las 13:00 horas y los votantes deben presentar la credencial del Sindicato, INE/IFE o el talón de pago en donde aparezca el descuento de la cuota sindical y aparecer en el padrón o relación de votantes proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional.

En la Sección 35 son seis planillas la que compiten.

En la Sección 38 son 95 sedes de votación y las y los candidatos son cuatro. Los resultados preliminares se conocerán este mismo viernes.