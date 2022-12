Inicia aplicación de vacuna cubana Abdala contra COVID-19 en La Laguna

A partir de este miércoles 21 de diciembre se habilitó un módulo de vacunación en el Hospital General de Torreón para la aplicación de la vacuna Abdala contra la COVID-19 a personas mayores de 18 años de la Comarca Lagunera.

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que al estado llegaron 99 mil 200 biológicos provenientes de Cuba, mismos que fueron avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por el Comité de Moléculas Nuevas.

El pasado lunes, el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, señaló que esta vacuna procedente de Cuba no había sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que estarían pendientes de los lineamientos emitidos por parte de la Federación.

¿QUIÉNES PUEDEN APLICARSE ABDALA EN TORREÓN?

Personal de vacunación de la Secretaría de Salud que se encuentra en el módulo del Hospital General explicó esta mañana que el biológico se estará administrando de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes.

Pueden acudir personas que sean mayores de 18 años y que requieran la primera dosis. También quienes tengan una dosis anticovid de cualquier farmaceútica, excepto de CanSino.

Abdala se administra en tres dosis con periodos entre cada una de 14 a 28 días.

El biológico se presenta en frasco ámpula y la recomendación, según el personal de salud, es hacer la dilución cuando se tengan a 10 personas esperando turno para ser vacunadas.

DISTRIBUCIÓN DE VACUNA ABDALA

De las 99 mil 200 vacunas anticovid de Abdala que llegaron a la entidad, 18 mil 200 se distribuyeron al Hospital Militar Regional de Torreón para aplicarlas en La Laguna.

Para la Jurisdicción Sanitaria No. 8 de Saltillo se enviaron 33 mil, para la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de Piedras Negras fueron 12 mil, para la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de Monclova fueron 12 mil y para la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de Acuña se enviaron 9 mil.

Seis mil biológicos fueron para la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Sabinas, 6 mil para la Jurisdicción Sanitaria No. 7 de Francisco I. Madero y 3 mil para la Jurisdicción Sanitaria No. 5 de Cuatrociénegas.