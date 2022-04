Ingenieros civiles exponen dudas en relación al Sistema Vial Cuatro Caminos

En relación al Sistema Vial Cuatro Caminos, Daniel de la Garza Ferrer, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna, consideró que es una realidad que el crucero en sí demanda una intervención en términos de infraestructura y movilidad, sin embargo indicó que hay varias interrogantes que les dejan con dudas.

"No se incluye en la presentación a los usuarios no motorizados, como ciclistas, peatones, no se define el tema de los usuarios de transporte público que se verán afectados en sus tiempos, no se tiene certidumbre si se consideró un proyecto de tránsito en el mismo crucero como en las vías alternas, que serán sobrecargadas, no se menciona si habrá supervisión y quién se hará cargo de ella, si habrá un DRO (Director Responsable de Obra y Corresponsables) y quiénes serán los representantes técnicos", expresó.

El titular del colegio de profesionistas consideró que el plazo para llevar a cabo esta obra es excesivo, pues se mencionó que serían 18 meses, además de que la obra subió en sus costos.

"Faltó comentar qué va a pasar si no se cumple con el tiempo establecido, que por cierto es excesivo, 18 meses, ¿y si no se completa con el recurso señalado? en caso de que exista un proyecto ejecutivo profesional, no habría razones consistentes para que ambos factores no se cumplan", comentó.

De la Garza Ferrer dijo que no se ha hablado tampoco de los aspectos que garantizan la sostenibilidad, como el tipo de energía que utilizará, qué pasará con la captación de agua pluvial, o si se contará con áreas verdes.

"No se menciona nada de eso. Se ha estado buscando al secretario de Infraestructura del Estado, Miguel Algara, para que juntos, con los Colegios de profesionistas federados de la región, revisemos y consolidemos un mejor proyecto, sin embargo, no se ha tenido, por parte del Estado, la disponibilidad de tiempo para concretar esta reunión en La Laguna", dijo.

Ayer autoridades del Gobierno de Coahuila, del Municipio de Torreón, así como representantes de la Iniciativa Privada y sociedad civil, pusieron en marcha las obras del Sistema Vial Cuatro Caminos, proyecto que fue calificado como uno de los de mayor trascendencia en materia de infraestructura y desarrollo económico para La Laguna de los últimos años.