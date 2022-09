Influencer Citlalli Stefanía Rodríguez habría sufrido agresiones por su novio, ambos desaparecieron en Guadalajara

La influencer Citlalli Stefanía Rodríguez Palomeque, desaparecida el 11 de septiembre en Guadalajara, habría sufrido abuso físico y psicológico por parte de su novio, el también desaparecido Gabriel Alejandro Zermeño López, de acuerdo con el usuario de Instagram genaro _palomeque, quien afirma ser su hermano.

"Todo lo que sé respecto a mi hermana es por parte de la familia de Gabriel, el cual jamás compartí nada de él porque más que víctima él es victimario", dice. "Ahora que yo me vine para Cancún, mi hermana empezó a sufrir ya no solo violencia verbal, sino también física".

Además, el usuario publicó dos fotos que muestran moretones y laceraciones sobre el rostro de la joven, así como dos audios en los que ella narra una presunta escena violenta con su novio.

"Entonces Gabo recuerdo que me agarró del cuello, ahí ya me acuerdo bien, y me empezó a golpear en la cara y me decía que me odiaba con todo su ser, y yo trataba de que no me pegara en la boca", se escucha.

Según indica la ficha de búsqueda, la pareja fue vista por última vez en la colonia Colinas de San Javier. Citlali, quien cuenta con 24.7 mil seguidores en Instagram, llevaba una chamarra de mezclilla, blusa en color negro y pantalón negro; además, se reveló que tiene varios tatuajes, como una calavera con flores, una mariposa y una rosa.

Por otro lado, su novio mide 178 centímetros y tiene una cicatriz en la pantorrilla izquierda; vestía una playera blanca y un pantalón de mezclilla.

La Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco pidió reportar cualquier información sobre el paradero de los desaparecidos al número telefónico 33 3145 6314, o bien a la dirección de correo electrónico [email protected]