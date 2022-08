Inflación empuja a la informalidad laboral: Canacintra

La inflación está provocando una migración de la formalidad a la informalidad para enfrentar la constante escalada de precios, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Eduardo Rodríguez Galvez.

"Nosotros estamos en una competencia mundial, los empresarios al día de hoy tienen más problemas de suministro de materia prima, cada día compiten más con Asia, entre otros, lo que hace que el producto no lo pueden subir, sube la inflación y todo llega más caro, no pueden subir los precios, no pueden subir los sueldos", lamentó.

Asimismo, dijo que, ante ello, una de las salidas está en el mercado informal. "Cuando hay inflación y no puedes subir los sueldos, la gente no alcanza, la gente que está en el mercado formal, muchos, la mayoría, ya no alcanzan y una de sus salidas es el mercado informal", estableció.

Y de esta forma, reducen la carga tributaria. "Al menos si no ganan más, por lo menos no pagan impuestos, al menos no les retienen lo del IMSS, no les retienen lo del ISR, desafortunadamente es un problema porque es gente que no tiene seguridad social, pero nosotros ahorita es lo que vemos", indicó.

Por lo que dijo que, aunque es poca la ganancia, ya es algo ante la difícil situación actual. "El tema de la inflación ha pegado, no se alcanza con lo mismo, los empresarios no pueden pagar más y la gente está optando por irse en una gran porción al mercado informal donde al evitar las retenciones les quedan 50, 80, 200, 300 pesos más por semana, que le hacen la diferencia", señaló.

Según datos del Inegi, la informalidad al cierre del segundo trimestre quedó en 50.2 por ciento, lo que significa que cinco de cada 10 empleos son informales.

INFORMALIDAD REPRESENTA UN LASTRE

Más del 50 por ciento de la población labora en el sector informal, al cierre del segundo trimestre del año, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), lo que a decir del representante en Durango de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Jorge Humberto Ochoa, representa un lastre.

"Esta es una situación que hemos vivido ya desde hace tiempo, hasta ahorita está siendo balanceada, estamos teniendo las consecuencias de eso. La informalidad es un lastre que vamos cargando desde hace mucho tiempo y esperemos que tarde o temprano nos ayuden las autoridades a llevar a toda esa gente que está en la informalidad para que se conviertan en formales y así tenemos mejor contribución y mejor participación", estableció.

Y enfatizó que es algo que afecta en gran medida a los comerciantes establecidos. "Muchísimo porque realmente todo ese tipo de comerciantes no están dentro de la formalidad y no pagan impuestos y no tienen muchas cosas que en verdad pudieran sumarle al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal", comentó.