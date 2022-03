INE prevé sanciones por espectaculares de promoción al ejercicio de Revocación de Mandato donde aparece AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE) certificó con apoyo de testigos, que ninguno de los espectaculares de promoción al ejercicio de Revocación de Mandato en la que aparece la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron retirados, pese a la notificación que se le realizó tanto al ayuntamiento de Gómez Palacio, como a dos empresas responsables de la operación de los mismos, certificación que se enviará a la Comisión de Quejas y Denuncias, donde se determinará las acciones a emprender.

Son un total de 11 los espectaculares de promoción a dicho ejercicio, los que se detectaron por parte del INE tras la denuncia que se interpusiera por parte del Partido Acción Nacional (PAN) a nivel nacional. La mayoría de la propaganda se ubica en diferentes puntos del bulevar Ejército Mexicano así como en el bulevar Miguel Alemán, en los límites con Torreón, Coahuila.

TAMBIÉN LEE Llegan más de 2 millones de boletas para consulta a Coahuila

La consulta de Revocación fue una de las promesas de campaña de AMLO

"El día de ayer (viernes), se nos solicitó que se hiciera un recorrido para certificar si se habían retirado o no los espectaculares, constatando que no habían sido retirados; se levantó un acta en ese sentido junto con los testigos del no retiro, la cual se ha remitido a la ciudad de México para continuar con el procedimiento que se ha especificado por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias", detalló Ramón Vargas Ortega, encargado de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital 02 del INE con cabecera en Gómez Palacio.

Aclaró que la Junta Distrital solo se encargará de notificar a las partes, en este caso al Ayuntamiento como administrador del Municipio, al no localizar a los responsables de la propaganda, así como a dos empresas de la región que son propietarias de algunos espectaculares; una empresa cervecera y otra dedicada a la publicidad.