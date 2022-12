INE en Durango daría de baja casi 42 mil credenciales

La delegación Durango del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un último llamado a los ciudadanos duranguenses que aún no renuevan su credencial para votar, para que acudan cuanto antes a cualquiera de los 16 módulos de atención ciudadana instalados en la entidad, pues en caso de no hacerlo a la brevedad tendrán inconvenientes al momento para identificarse y no podrán votar en el próximo proceso electoral 2023-2024 al ser dados del Padrón Electoral a partir de enero próximo.

María Elena Cornejo, delegada del INE en Durango, detalló que, en el corte hasta el 30 de noviembre de 2022, todavía se tenía un total de 41 mil 800 duranguenses que no realizaban la renovación de la credencial para votar con vigencia 2022; por lo que invitó a toda la ciudadanía a que revise cuidadosamente la vigencia de su credencial y si esta tuviera una vigencia 2022 o anterior, es prioritario que acuda a renovarla.

Cornejo Esparza señaló que, desde que inició la campaña de actualización intensa 2022, el pasado 1 de septiembre, unos seis mil 551 duranguenses han atendido el llamado y han realizado la renovación de su credencial.

"No obstante, todavía hay una cantidad importante de ciudadanos que tendrán problemáticas en el 2023 si su credencial fuera dada de baja", alertó.

En este sentido, informó que los 16 módulos de atención ciudadana darán servicio en sus horarios habituales hasta el viernes 23 de diciembre de 2022, reanudando actividades el martes 3 de enero de 2023.

Finalmente, dio a conocer que los ciudadanos que requieran obtener la cita para acudir a tramitar su credencial o contar con más información, pueden consultar la página de internet ine.mx/credencial o llamar al 800 433 2000.