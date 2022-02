Industriales piden que salud sea integral en IMSS y no solo COVID-19

Industriales piden que se mantenga el servicio de consulta en el IMSS, a fin de que se brinde una atención integral a los trabajadores, pues debido al COVID-19 se han dejado de lado las enfermedades crónicas.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que se ha trabajado de la mano con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de que se mantenga la atención en la consulta y que no todo sea el tema COVID, pues hay muchos trabajadores que enfrentan padecimientos crónicos y requieren del servicio.

"Que los que tengan una operación pendiente, alguna enfermedad que requiere seguimiento, que se siga dando esta atención, porque esta cuarta ola (de contagios), afortunadamente, no fue tan impactante en los números de hospitalizaciones y defunciones, sí hubo muchos contagios pero no hubo una relación como en las tres oleadas anteriores, en la gente que llegaba al hospital, lo cual permitió que no se reconvirtieran todas las camas", expresó.

Señaló que en Canacintra se creó un nuevo consejo, que es la Red Empresarial de Vinculación con Instituciones de Salud (Revis), a la que son canalizadas las empresas que enfrentan alguna problemática o que sus trabajadores requieren de una atención más expedita por algún tema de gravedad. "La salud debe ser integral, no solamente COVID", comentó.

Indicó que desde el año pasado se ha pugnado por esto, pues debido a la pandemia se dejó un tanto de lado el servicio a otras enfermedades, pero en el caso de los pacientes con padecimientos crónicos, requieren forzosamente que se les de este seguimiento en el servicio médico.

"No había atención, nosotros empezamos con las jornadas de salud, seguimos empujando el tema de salud como integración total", dijo el dirigente de la Canacintra en Torreón.