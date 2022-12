Indagan secuestro de alcalde en Tamaulipas

La Fiscalía General de Estado (FGE) informó que el caso que se lleva, tras el secuestro del alcalde de Guerrero, Mario Cedillo, se encuentra abierta en el estado de Tamaulipas, mientras que en Coahuila colabora con la aportación de algunas entrevistas de las víctimas.

Fue el pasado martes que se dio a conocer que un sujeto, identificado como un presunto jefe regional del cártel del Noreste, fue detenido por elementos del Ejército, el cual fue señalado como responsable del secuestro del alcalde.

De acuerdo al fiscal, Gerardo Márquez, hasta ayer no se tenía ninguna comunicación oficial, solo la señalada en medios de comunicación.

Resaltó que debido a que los hechos ocurrieron en el estado de Tamaulipas, autoridades de este lugar mantienen la indagación.

"Nosotros hicimos algunas entrevistas recibiendo a los que fueron privados de la libertad, pero quien tiene la carpeta son ellos y quienes pudieran tener la identificación de los responsables", destacó.

APOYO DE COAHUILA

Destacó que en Coahuila la Fiscalía General del Estado (FGE) apoya con las entrevistas en Coahuila para fortalecer la carpeta del estado mencionado.

"Apoyamos con entrevistas para generar las características de los sujetos que los tenían, pero más allá de todo obviamente no se dieron cuenta, los privados no los vieron, fueron cubiertos del rostro, entonces no saben en concreto quien los privó", dijo.