Indaga Educación a 108 posibles 'aviadores'

Analizan a 108 posibles "aviadores" en la Subsecretaría de Educación de la región lagunera de Durango. Se trata de personas que se presume no asistían a sus centros de trabajo pero que estaban percibiendo un salario. Hay quienes ganan hasta 20 mil pesos mensuales.

El titular de la dependencia, Fernando Ulises Adame de León, dijo que están indagando cada caso, pues puede haber situaciones en las que el trabajador tenga alguna comisión sindical o un problema de salud. Ya se revisaron los primeros 20 casos."Estamos investigando a una cantidad muy importante de personas que no se han presentado a laborar, se les va a decir pues que se retiren, ya empezamos a hablar con algunos de ellos", expuso.

El funcionario comentó que en la revisión se encontró a personas que tenían adscripción en Durango capital pero que tampoco acudían a sus áreas laborales.

A inicios de este mes, el secretario de Educación en Durango, José Guillermo Calderón Adame, dijo que en enero del próximo año harán una revisión de la permanencia laboral en la región lagunera.

Se van a monitorear todas las escuelas públicas y se va a supervisar "que todo mundo esté en su centro de trabajo, realizando la labor educativa para la que fue contratado".

Al respecto, Fernando Ulises Adame de León dijo que no entienden "como es que si teníamos la misma cantidad de grupos que de maestros para que dieran sus clases, porqué ahora faltan tanto maestros". Mencionó que en la actualidad se tiene un déficit de alrededor de 200 docentes.

En la Comarca Lagunera son alrededor de 12 mil trabajadores de la educación. "El director va a firmar su plantilla, el director va a decir, tengo cinco que hacen esto, tres que hacen esto y él es responsable de eso, nombres, apellidos y teléfonos para saber si es real que están ahí (en las escuelas).

Vamos a tratar de ser un poquito más justos con quienes están dependiendo de que nosotros hagamos bien las cosas, no queremos un conflicto, nada más queremos que den clases, no queremos grupos libres, no queremos niños sin clases.

Nuestra obligación fundamental son los niños y hay muchos maestros todavía que se van el martes y regresan el jueves, basta de eso, ser profesor no es solamente una chamba, es una obligación", expuso el subsecretario.

Nómina

Revisión a plantilla laboral.

* En octubre del presente año, el secretario de Educación declaró que se habían hecho cientos de contratos en los dos últimos años de la administración estatal pasada y que por ello, se estaba haciendo un adelgazamiento de la nómina magisterial.

* La plantilla laboral es de 33 mil trabajadores de la educación en la entidad y en ese mes, el secretario dijo que tenían una nómina extraordinaria, cercana a las dos mil personas, que no requerían en los servicios educativos, algunos de ellos pudieran ser 'aviadores', es decir, que estaban cobrando por un trabajo que no hacían y otros más que cubrían horarios sin tener una función específica.